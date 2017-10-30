Судитимуть стебничанина, причетного до скоєння шістьох крадіжок

Працівники Дрогобицького відділу поліції встановили причетність раніше неодноразово судимого 42-річного жителя міста Стебник до вчинення низки майнових злочинів. Зокрема, до заволодіння трьома велосипедами, а також до трьох квартирних крадіжок. Загалом потерпілим спричинено матеріальні збитки на суму 18 642 гривні.

За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за ч.2,3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький відділ поліції

Також читайте