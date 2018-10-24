Судитимуть учасника АТО з Борислава, якого обвинувачують у вбивстві колишньої дружини

Під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури, працівниками поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 36-річного мешканця м. Борислав – учасника АТО, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначимо, що чоловік – раніше судимий за злочини проти життя та здоров’я особи, зокрема, за ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, подія трапилась цього року у серпні. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час раптового конфлікту із своєю колишньою дружиною наніс їй шістнадцять ударів ножем по тілу. Від гострої крововтрати потерпіла померла.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориславського міського суду для розгляду по суті. Санкція вказаної статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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