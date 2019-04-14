«Хто чисте сумління має,

Той спокійно спати лягає».

У житті так часто доводиться іти на компроміс із власним сумлінням. Іноді для досягнення мети ми зраджуємо своїй совісті. Так сталось, що в наш час все менше уваги приділяється моралі. Чому все більше з’являється людей з брудним сумлінням серед політиків, лікарів, вчителів?

А колись то все було інакше: люди сіяли хліб, народжували дітей, навчали і навчались, молились Богу і ясним поглядом дивились в незатьмарене небо…

3 травня в центральній міській бібліотеці м. Трускавця відбулася презентація книжкової виставки «Сумління. Порядність. Відповідальність». Присутнім було представлено літературу, з якої кожен може почерпнути інформацію щодо підвищення рівня правової культури, морально-правових норм поведінки у суспільстві.

Молоде покоління дізналось, що серед життєвих цінностей найважливіше ідеал Людини. Тут можна було дізнатись також про родинне виховання, про проблеми «свободи», «обов’язку», «відповідальності». Біля виставки було проведено огляд літератури про повагу до прав, честі і гідності особи.

Дорогі читачі! Завітайте до нашої бібліотеки. Ви пізнаєте нове, долучитесь до духовних , інформаційних та культурно-мистецьких надбань.

Підготувала Ореста Касперська

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