Суперчитач-2019

By  | 11.04.2019 | Filed under: Новини

Вже стало доброю традицією щорічно у бібліотеці для дітей м. Трускавця проводити Всеукраїнський конкурс дитячого читання “Найкращий читач року”. Цього року учасниками конкурсу були учні 7-х класів.

За престижний титул “Найкращого читача 2019 року” змагались 18 активних книголюбів. До уваги бралось: ведення власних щоденників читачів, презентація обраних творів та тестове опитування на загальну ерудицію справжнього книжника.

Під час виступів діти проявили неймовірну фантазію, креативність. Як виявляється, юні читайлики – справжні гурмани, адже представляли різножанрову літературу: класичні, історичні і сучасні твори української і світової літератури, пригоди і фантастику.

Перед журі стояло непросте завдання – вибрати кращих з кращих, оцінивши їх ерудованість, креативність і вміння аналізувати прочитане.

Звання “Суперчитач” виборола учениця 7-А класу СЗШ №2-гімназії Врубляк Софія Володимирівна, яка 18 квітня візьме участь у третьому турі обласного конкурсу.

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