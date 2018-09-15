Свідоцтво у пологовому будинку без черг та корупції

By  | 17.09.2018 | Filed under: Новини

28 вересня виповнюється три роки з моменту старту проекту Міністерства юстиції України з видачі свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. Про це нагадав начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

У пологових будинках працює фронт-офіс юстиції, спеціалісти, якого протягом 24 годин після подачі документів видають свідоцтво про народження. У режимі онлайн ця інформація вноситься до реєстру, тож матусі виписуються з пологових будинків вже з першим документом свого малюка. На Львівщині дана послуга працює у 28 пологових будинках.

Загалом за три роки з моменту запуску пілотного проекту свідоцтво у пологових без черг та корупції отримали 17 904 немовлят.

Тільки за останній місяць у пологових будинках зареєстровано 645 народжень. Цікаво, що кількість хлопчиків знову більша, ніж дівчаток. Хлопчиків народилось на 5% більше, зазначив Тарас Грень.

Переважно імена, якими називають новонароджених належать до традиційних імен. В основному сина чи доньку називають іменем батька, дідуся, матері, бабусі чи когось із близьких родичів, або ж дають ім`я згідно церковного календаря. Також трапляється й таке, що називають дітей іменем видатних осіб, кіногероїв, спортсменів.

У серпні найпопулярнішими іменами, які надавалися дітям при народженні, були Матвій, Максим, Олександр, Данило, Богдан, Софія, Анна, Анастасія, Злата, Соломія.

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