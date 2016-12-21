«Світ фантазій і квітів» у Художньому музеї Михайла Біласа

By  | 22.12.2016 | Filed under: Публікації

До Дня відкриття Художнього музею Михайла Біласа (19 грудня 1992 року) у музеї відкрилася спільна виставки живопису і графіки Лесі-Лариси Гох та Івонне Гох «Світ фантазій і квітів». Дві половини спільної виставки, одна частина якої відображає реалістичний квітучий світ, а інша – світ іншої планети – уявний світ власної фантазії, власне доповнюють одна одну.

Леся-Лариса Гох народилась і виросла в Калуші, «у невеликій хатині в оточенні великого саду, який був знищений радянською владою 1967 року, коли місцевість перекроювали новобудовами». Малярка згадує: «Ніяк і досі не можу забути, як нищився мій квітучий сад саме у пору його цвітіння. Тоді я була юною дівчинкою, яка ходила до школи, але ця рана залишилася на серці й досі. Відтоді – не можу бачити, як нищиться природа нашими сміттєзвалищами, тим нашим недбайливим ставленням до того місця, де ми живемо. І ось я на противагу всьому малюю квіти; картини, де все цвіте, посміхається; тому я не люблю малювати зрізані квіти…».

Ще навчаючись у школі, п. Леся-Лариса зацікавилась творчістю Надії Білокінь, а в подальші роки знаходила можливість бути на всіх її виставках. Водночас із великим захопленням відносилась до творчості майстрів української народної традиції в образотворчому мистецтві Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Параски Хоми та переймала цей досвід. І хоча художниця у малюванні використовує як темперу, так і олію, та своєю улюбленою технікою калушанка вважає акварель.

Друга авторка спільної виставки – Івонне Гох – німкеня із Німеччини. Економіст і музикант, яка познайомилась із своїм майбутнім чоловіком на батьківщині, коли навчалась у музичному училищі. Тоді вперше була подивована українською стравою «червоним борщем з вушками», яку сама тепер неперевершено готує. Багато друзів відмовляло майбутню художницю від ідеї першої поїздки в Україну, наголошуючи на разючому контрасті між країнами, проте Івонне вирішила «слухати своє серце – тоді людина ніколи не помилиться і вибере правильну дорогу».

Майбутня художниця ніколи не сподівалась, що їй доведеться не тільки жити в галицькому краї, ростити дітей, але й вивчити українську мову. І, як щиро ділиться Івонне: «Насамперед мої діти самі собі вибрали Україну місцем свого народження». Так вже сталось, що мама чоловіка – мисткиня, і саме Леся-Лариса Гох вперше розпізнала у «новій донечці» захоплення мистецтвом і підтримала. Івонне на вернісажі зізналась: «…інакше я би ніколи не займалась мистецтвом серйозно».

Івонне зауважила, що надає перевагу виставці у музеї, де немовби зустрічаються часи…

Кожна її картина із серії уявного світу несе свою інформацію про події або ж переживання. Для прикладу, картина «Космос Чарлі» розповідає про особливого кота Чарлі, купленого у Німеччині, який любив спати у господині … на голові. Та передовсім, можливо, що саме улюблений кіт Чарлі із голубими очима, які світяться і вночі, запросив свою господиню у інший уявний світ фантазії і, як каже сама малярка, «…космос відкрився в мені».

Олена Білас-Березова, директор Художнього музею Михайла Біласа

Трускавецький вісник

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