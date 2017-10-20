Світ поезії Антоніни Листопад

By  | 20.10.2017 | Filed under: Публікації

19 жовтня в читальній залі центральної міської бібліотеки м. Трускавця відбулась літературна зустріч з відомою поетесою, членом Національної спілки письменників України – Антоніною Листопад. Колишня директор Трускавецької МЦБС і колишня керівник відділу культури Трускавецької міської ради Людмила Лоїк представила присутнім поетесу. Твори Антоніни Листопад друкуються в українських часописах Канади, Америки, Австралії, Франції, Польщі, Англії, Вірменії. Її публіцистичні і поетичні виступи на Всесвітніх Форумах Українців, на Шевченківських святах, на авторських вечорах захоплюють серце кожного українця. За фахом пані Антоніна – лікар-невропатолог, за покликанням – поет.

Антоніна Листопад читала свої вірші з книг «Солоний Хрещатик», «Зняті з хреста: парастас -33», розповіла про долю переселенців Донбасу. Доля переселенки стала також і її долею. З початком військових дій на сході України, письменниця змушена була покинути рідну домівку. Сьогодні Донбас – найтрагічніша, найболючіша точка Європи.

На зустрічі була співачка, волонтер, яка допомагає нашим воїнам – Лілія Кобільник. Пані Лілія заспівала для присутньої аудиторії пісні, покладені на вірші поетеси. Поезія разом з піснею зачіпала, брала за душу, не залишала нікого байдужим.

З творчістю поетеси знайомила книжкова виставка «Світ поезії Антоніни Листопад».

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБ

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