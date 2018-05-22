Світла людина, прекрасний педагог

- Мені про Євгенію Григорівну говорити дуже легко. Тому що вона – світла людина. А це найголовніше. Звичайно, вона – прекрасний педагог, у якої тільки один запис у трудовій книжці, її люблять і поважають діти, батьки, колеги. Проте її світлість – це найголовніше.

Так про викладачку Трускавецької дитячої школи мистецтв ім. Р. Савицького Євгенію Григорівну Домбровську відгукнувся її керівник, директор цієї школи Ігор Нич. З ним важко не погодитися, і фактично й додати більше нема що. Бо в цих словах лаконічно виражена вся суть – якою має бути людина, зокрема педагог. Світлою, щоб освічувати світ навколо і ділитися світлом з іншими.

Вчительське життя нелегке. Це знає тільки той, хто спробував вчительського хліба. Учні бувають різні, батьки теж. Звикнеш до дітей, а вони вже випурхують зі школи. І все починаєш спочатку. Вкладаєш душу, час, вкладаєш у дітей своє життя. Знаючи, що навряд чи дочекаєшся подяки, що на цьому не розбагатієш, що все життя буде зав`язане на чужих дітях. Втім, слово «чужі» тут дуже ріже вухо, адже у вчителя чужих дітей не буває…

Євгенія Домбровська 45 років свого життя віддала Трускавецькій дитячій школі мистецтв. Вдумайтеся тільки – 45 років! На одному місці роботи! Дивлячись на її світлу усмішку, на її граційну поставу і на дітлахів, які горнуться до неї, розумієш, що це – покликання. Щасливою є та людина, котра має можливість виконувати улюблену роботу, бути корисною людям, ділитися своїм талантом з іншими, а не закопувати його.

Академконцерт теперішніх вихованців Євгенії Григорівни проходив 18 травня. Анастасія Атаманюк, Олена Губицька, Христина Жагаляк, Анна Ключак, Олексій Колотелюк, Евеліна Кондратик, Марта Кондратик, Станіслав Сазонов, Єлизавета Слюсар, Андрій Татарський, Оксана Татарська, Христина Чех, Ангеліна Ящишин під супровід концертмейстерів Оксани Настьошин та Олени Присмотрової виконували різні композиції. Аж не вірилось, що дитячі невмілі ручки за короткий час навчилися тримати скрипку так впевнено і вміло, навчилися видобувати з неї прекрасні звуки, даруючи радість чи задуму, виконуючи твори композиторів світової слави. Привітати свою викладачку Євгенію Григорівну прийшла і її минулорічна випускниця Ольга Іванків. Від імені Ярини Нич, випускниці Євгенії Домбровської, викладачку з педагогічним ювілеєм привітала її мама.

Вихованці Євгенії Домбровської – знамениті майстри своєї справи в різних країнах. Столиці Польщі та Франції насолоджуються звуками скрипки, на якій грають вихованці пані Євгенії. В НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця музику вчить Анна Петровська, котру діти просто обожнюють – вона теж є вихованкою Євгенії Домбровської. А ще нашого цвіту – по Дрогобичі, Львові, Тернополі та інших українських містах. Та й ті учні пані Євгенії, котрі обрали собі іншу ніж музична життєву дорогу – позитивні та успішні люди. І в цьому теж є її роль, вкладена частинка її душі. Бо вчитель не тільки вчить, а й виховує, формує, направляє на путь істинний – в першу чергу власним прикладом.

В день педагогічного ювілею Євгенії Домбровської були квіти, щирі слова вітань від колег, подяки батьків, а над цим всім панувала музика. Музика, якій Євгенія Григорівна присвятила своє життя, як і присвятила його Трускавецькій школі мистецтв. І хоча учні не завжди слухняні та терпеливі, і хоча великих статків на зарплату викладача школи мистецтв не наживеш, і хоча робота окрім плюсів має й мінуси (як і кожна інша), але батьки та колеги-вчителі мають велику надію, що Євгенія Григорівна Домбровська ще багато-багато років братиме в руки скрипку і вчитиме мистецтва гри на цьому інструменті нові покоління трускавчан.

На многая і благая літ Вам, пані Євгеніє! Здоров`я, добра та радості Вам! Це побажання від всіх дітей, яких Ви вчили, вчите і вчитимете, та від їхніх батьків.

Володимир Ключак

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