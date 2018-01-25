Світло Різдвяної ночі в трускавецькій бібліотеці

25 січня в читальній залі Трускавецької центральної бібліотеки відбулась інформина «Світло Різдвяної ночі». Про це інформує провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ Олександра Пфайфер. Присутні учні 8-А класу СШ №1 та завуч з виховної роботи Ірина Плита з цікавістю слухали про традиції святкування Різдвяних свят в Україні. Діти мали змогу переглянути відеоролики, які знайомили з традиціями коляди та співали колядки нашого регіону. Провідний бібліотекар Олександра Пфайфер частувала гостей заходу солодощами.
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