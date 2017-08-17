Свято на нашій вулиці

By  | 17.08.2017 | Filed under: Новини

16 серпня на літньому майданчику URBAN-бібліотеки було справжнє вуличне свято, звучала її величність Музика на всю округу.

Кожен з присутніх мав змогу не тільки доторкнутись до неповторного світу музичного мистецтва, а й розкрити свої таланти, показати свої здібності. Талановиті сестрички Костюк Саша і Євгенія виконали пісні «Перлина Україна», «Лише у нас на Україні». Аня Луцишин і Ірина Болоховецька виконали танець «Бог усе створив». А Нанівська Діана, Вернієвська Катя, Луцишин Аня, Болоховецька Ірина виконали всі разом танець «Сонце літо». Виступила перед присутніми і Діана Кубай з піснею «Батьківщина». Хороший настрій подарувала сім’я Кондратик, які разом з мамою виконали пісню, а Кондратик Марта і Євеліна ще зіграли на скрипці музичний твір «Бабак». А ще всі разом розгадували кросворд «Мелодія» та приймали участь у цікавих вікторинах.

На вікторині «Звуки музики» – відгадували звучання музичних інструментів: сопілка, скрипка, орган, гітара, трембіта, рояль, баян, саксофон. А на вікторині «Відгадай мелодію» вгадували назви українських пісень.

Тож можна з певністю сказати, що вуличне свято «Музичні забави» від URBAN-бібліотеки вдалося на славу, бо хороша музика і таланти наших дітей об’єднали мешканців наших вулиць.

 Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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