Свято сподівань і надій

By  | 05.06.2018 | Filed under: Новини

1 червня  відзначається Міжнародний день захисту дітей. Щоб відзначити цей святковий день, на галявині перед бібліотекою для дітей м. Трускавця зібрались усміхнені, життєрадісні  батьки, вчителі, бібліотекарі, діти з табору відпочинку СЗШ №3, діти з фізично обмеженими можливостями та просто перехожі.

Бібліотекар Леся Цісінська ознайомила всіх присутніх з Конвенцією про права дитини. Діти зачитували вірші, водили хороводи, співали пісні про щасливе дитинство “Свято дітей”, “Що дитині треба”, “Я маю право жити на землі”  та  інші під музичний супровід Лесі Цісінської.

Активну участь у святкуванні взяли учні 3-А класу (класовод Марія Дуб) та 5-Б класу (класний керівник Світлана Наум).  Усмішки на обличчях дітей свідчили про те, що свято пройшло цікаво і весело.

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