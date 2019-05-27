Свято вишиванки в НВК “СЗШ №2-гімназія” м. Трускавця 27 травня 2019 р. (фоторепортаж)

Фото Ігоря Ластовецького
Фото Ігоря Ластовецького
Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухарів, мангальщиків, офіціантів, покоївку, молодшу медичну сестру, робітника із догляду за тваринами. Заробітна плата згідно зі штатним розписом. Довідки за тел. (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеВеликдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень (0)Танцювальні майстер-класи [...]
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