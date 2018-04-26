Свято Вишиванки в Трускавецькій НВК “СЗШ №2-гімназія”

На роботу в дієтїдальню “Веселка” (м. Трускавець) потрібні офіціанти. Робота на постійній основі. Довідки за телефоном 067-310- 14-49 або (247) 6-00-30. Також читайтеДля тих, кого цікавить здоровий спосіб життя (0)Запрошуємо на фестиваль циркового мистецтва “Трускавецький фігляр” (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Запрошукємо на роботу адміністратора та офіціанта (0)