Свято Вишиванки в Трускавецькій НВК “СЗШ №2-гімназія”

By  | 27.04.2018 | Filed under: Публікації

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  • На роботу в дієтїдальню “Веселка” потрібні офіціанти
    26.04.2018 | 15:16

    На роботу в дієтїдальню “Веселка” (м. Трускавець) потрібні офіціанти. Робота на постійній основі. Довідки за телефоном 067-310- 14-49 або (247) 6-00-30. Також читайтеДля тих, кого цікавить здоровий спосіб життя (0)Запрошуємо на фестиваль циркового мистецтва “Трускавецький фігляр” (0)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Запрошукємо на роботу адміністратора та офіціанта (0)

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    26.04.2018 | 11:59

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