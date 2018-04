Świnoujście i Truskawiec chcą współpracować

Andrii Kulchynskyi burmistrz ukraińskiego miasta Truskawiec oraz Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia złożyli podpisy na dokumencie, który jest deklaracją woli partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma miastami. Uroczystość podpisania miała miejsce na sali kongresowej, podczas ostatniego dnia X edycji Baltic Business Forum w Świnoujściu. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że współpraca Świnoujścia i Truskawiec będzie jednym z trwałych efektów jubileuszowej konferencji. A by tak się stało, podpisaną deklarację będą musiały teraz zatwierdzić rady obu miast.

Świadkami uroczystości byli uczestnicy Baltic Business Forum. Przy okazji zaprezentowany im został film informujący o walorach nowego partnera Świnoujścia. TRUSKAWIEC – leży u podnóża Karpat na wysokości 350 – 400 m n.p.m. To jeden ze starszych i unikalnych kurortów na Ukrainie i w Europie. Uzdrowisko znajduje się w odległości 100 km na południe od Lwowa. Liczba mieszkańców wynosi ok. 22,5 tys. mieszkańców (wraz z wypoczywającymi ta liczba wzrasta do ok. 35 tysięcy). Rozwojowi miasta sprzyja też utworzona w 2000 r. specjalna strefa ekonomiczna (ponad 20 inwestycyjnych projektów o wartości 34 mln USD, przy czym 64% to inwestycje zagraniczne). W ciągu 3 lat działania strefy utworzono 9 nowych przedsiębiorstw i 270 miejsc pracy. W Truskawcu znajduje się 19 sanatoriów i 20 pensjonatów oraz uzdrowiska dla dzieci. Oprócz tego kurort ma dwie pijalnie wód, polikliniki, miejską przychodnię zdrowia, laboratoria naukowe, katedrę rehabilitacji Lwowskiego Medycznego Uniwersytetu i centra rehabilitacyjne. Klimat Truskawca jest typowy dla Karpat Wschodnich: dosyć ciepłe lato, stosunkowo łagodna zima, wczesna wiosna, sucha i ciepła jesień. Burmistrz Truskawca podkreślił, że – mimo że dzieli nas prawie tysiąc kilometrów – to z uroków najpiękniejszego uzdrowiska Ukrainy warto korzystać. Udowodnił to krótki film promocyjny. Zdaniem obu stron nie ma mowy o konkurencji pomiędzy uzdrowiskami w Świnoujściu i Truskawcu. Obydwa proponują inną gamę zabiegów i ukierunkowane są na innego kuracjuszy z różnymi schorzeniami. Dlatego partnerstwo, zdaniem inicjatorów może obu stronom przynieść same korzyści.

Iswinoujscie.pl, fot. Sławomir Ryfczyński

