Сила закону – в його дієвості

By  | 28.04.2017 | Filed under: Новини

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування правової культури населення, знання своїх прав, свобод, чинного законодавства, правової освіти.

27 квітня в центральній міській бібліотеці міста Трускавця відбулася година правових знань «Сила закону – в його дієвості», на яку була запрошена представниця Трускавецького бюро правової допомоги, юрист Катерина Сех, яка поінформувала, що основними видами діяльності бюро є безоплатна первинна правова допомога, яка включає: юридичні консультації, складання заяв, скарг та інших документів, а також представництво інтересів громадян в судах, органах державної влади.

Голова Асоціації інвалідів міста Трускавця п. Надія Заблоцька розповіла, що права інвалідів часто порушуються, вони є ізольованими від суспільства, а також великою проблемою є працевлаштування інвалідів. Не виконуються державні програми покращення життя інвалідів, оскільки часто немає коштів на їх впровадження.

Слухачі висловлювали скарги на відсутність пандусів, перил в магазинах, запитували про пільгові путівки, перерахунок пенсій, встановлення безкоштовних лічильників.

Пані Катерина пояснила слухачам, що зацікавлені особи можуть звернутися в Трускавецьке бюро правової допомоги і юристи допоможуть написати письмові звернення з будь-яких питань.

Підготувала Ольга Зикіна, бібліотекар Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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