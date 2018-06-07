Сильні тілом побували у Трускавці

В суботу, 9 червня, у Трускавці проходив парний чемпіонат України зі стронгмену. Дійство зібрало найсильніших людей з різних куточків України, котрі змагалися між собою в різноманітних вправах. Чемпіонське звання виборола команда “Київ-Whirl” у складі Олекси Новикова та Павла Гайші, срібло здобули гості з Чернівців (Андрій Бурштин та Олександр Кочергін), які підняли 300 кг, а бронзу повезла додому львівська пара силачів у складі Павла Кордіяки та Володимира Климка.

Парний чемпіонат України зі стронгмену у Трускавці зібрав чималу кількість глядачів, котрі з задоволенням спостерігали за цікавим та видовищним дійством. Як повідомив 11 червня на щотижневій нараді в Трускавецькій міській раді заступник начальника Трускавецького відділення поліції, обійшлося без якихось ексцесів.

«Від себе особисто і від Федерації стронгмену України хочу подякувати гостинним трускавчанам та керівництву міста за чудовий прийом», – каже силач, керівник ГО «Volfest» Валерій Пельц.

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