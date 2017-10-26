Син голови Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» поступив у Львівський університет внутрішніх справ

By  | 25.10.2017 | Filed under: Новини

Бахрам Мамедов, син голови Міжнародного альянсу «-Україна» Ельмара Мамедова поступив до Львівського університету внутрішніх справ.

- Навчатися в українських вузах є престижно, – каже Ельмар Мамедов. – У нас була можливість поступати в вищі навчальні заклади в країнах Європейського Союзу, але ми зупинили свій вибір на Україні. Вважаю, що поступлення мого сина у Львівський університет внутрішніх справ є непрямим підтвердженням факту дружби між нашими двома народами – українським та азербайджанським, а також прикладом співпраці між нашими країнами.

- Азербайджан та Україна можуть співпрацювати не лише в освітній сфері, а й поглиблювати економічну співпрацю, яка була б взаємовигідною, – каже Ельмар Мамедов.

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