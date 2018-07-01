Сингапур – країна мрій для України

В 1819 р., коли представник Британської Ост-Індської компанії сер Стемфорд Рафлс висадився на берег острова, Сингапур представляв собою невелике рибацьке селище, а вже з 1965 р. – незалежну державу.

Сингапур – місто-держава, мрія кожного мандрівника, який марить незвіданими країнами. Але потрапити сюди не так просто. І не тому, що країна є найдорожчою для туриста в світі, а й проблематичною для отримання візи. Хоча я знайшов інше рішення. Виявляється, існує транзитна віза, тривалістю не більше 96 годин (4 доби). Для цього вам потрібно вилетіти з однієї країни, прилетіти в Сингапур, маючи зворотній квиток до третьої країни. І тоді у вас відкриваються можливості пізнати цю країну зблизька.

Добре, що в Азії існують авіакомпанії-лоукости (Air Asia, Tiger Airways, SilAir) з вартістю квитків не більше 50 доларів. Мені вони обійшлися навіть в 32 у.о. в обидва кінці. Так що міжнародний аеропорт Чангі я побачив за півтори години льоту. В туристично-інформаційному центрі летовища придбав туристичний проїзний квиток на 3 дні та отримав адресу відносно дешевого (29 сингапурських доларів за добу зі сніданком) хостелу «Heritage» в Чайна-тауні. Визначною була й дата прильоту: 17 лютого – перший день китайського Нового року. Так що золотистий собака – талісман цього року – переслідував мене на всіх вулицях китайського кварталу.

Мушу визнати, що тут можна досить дешево (4-6 синг. долари) скуштувати як китайських, так і японських та корейських страв. Бо в центральній частині міста харчування на порядок, а то й два дорожче. Не буду вас більше засмучувати великими цифрами, а запрошую відвідати топову десятку визначних місць міста та його околиць.

Візитівкою Сингапуру зараз є сучасний готель «Марина-Бей» з пальмами і басейном на човниковому поверсі. Звідси відкривається чудова панорама інших хмародерів – шедеврів сучасної світової архітектури. На сході височіє Сингапур-флайєр – оглядове колесо та висячі ботанічні сади, котрі нагадують флору якоїсь фантастичної планети. Особливо вражаючим виглядає «Сад біля затоки» під соляним склепінням з багатокольоровим килимом квітів та екзотичних дерев від дев`яти географічних поясів планети, золотим, срібним, китайським, малайським та індійським садами, світом пальм і химерних баобабів. Навіть для дітей збудовані пригодницькі розваги з грайливими фонтанами і немислимими атракціонами. А з 19.45 до 20.45 щодня можна побачити і почути світлову та звукову рапсодію в царстві квітів. Йдеш по спіралеподібних оранжереях і не віриш, що це чудо знаходиться на планеті Земля.

Другий шок отримуєш, коли дізнаєшся, що сад-країна зростала з 1965 р. на болотистій місцевості, поки не з`явився гарний садівник (Лі Куан Ю), який почав боротися з шкідниками життєдайного дерева і плекати крок за кроком сад-країну. Він не тільки садив дерева, він посадив і тих, хто заважав їх плодоносному росту.

Іншою природною окрасою Сингапуру є ботанічний сад, де зібрані рослини і дерева не тільки тропічної Азії, а й лісів Центральної і Південної Америк. Особливу насолоду відчуваєш від саду орхідей. Тут серце радіє, душа відпочиває, око милується від побачених більше тисячі видів цих чарівних квітів. І це не тільки гарний подарунок жінкам, це середовище, в якому хочеться творити і генерувати нові ідеї в повсякденному житті.

В Ботанічному саду збудована естрада, і в вихідні дні тут проходять концерти симфонічного оркестру, фестиваль класичної музики Шопена й інші музичні імпрези. Багаточисельні слухачі сидять на зеленій травичці, насолоджуючись симбіозом природи і музики, адже вхід до саду є безкоштовним.

Аж ніяк не можна не відвідати парк птахів Джуронг – найбільший в Південно-Східній Азії (8 тисяч птахів, 600 різновидів) з пташиним водоспадом висотою 30 метрів. Тут о 12 годині кожного дня моделюється тропічна гроза, проходять шоу «Світ яструбів» та «Парад пінгвінів».

У всьому світі користується повагою Сингапурський зоопарк, в якому звірів не тримають в клітках, де в природних умовах розгулюють 3 тисячі звірів. Нас також захопили тематичні експозиції: дика Африка, тропічний дощовий ліс, королівство мавп, сад рептилій. Запам’ятається надовго і пічне сафарі – 45-хвилинна поїздка на трамвайчику по природних зонах світу.

В межах міста знаходиться національний заповідник Букіт Тімах. Саме тут представлено більше видів рослин, ніж їх існує у всій Північній Америці. Екзотичним є сад Хау-Пар-Вілп – тематичний сад з сотнею скульптур із китайського фольклору. Варто пройти десять кіл пекла, щоб переконатись у вартісності життя.

Підводний світ океану можна пізнати на остової Сентоза у великому океанському Акваріумі. Я мав змогу отримати квиток по пільгових цінах як кореспондент газети, який писатиме про це диво, що налічує дві з половиною тисячі мешканців царства Нептуна. Дивує скляна галерея, зверху якої пропливають зубасті акули і граціозні скати, багатий світ морської фауни.

Особливо вражає великий акваріум довжиною 60 м і висотою 12 м з потопленими човнами і живими аквалангістами, яких не чіпають навіть акули. І не треба вам пірнати з аквалангами, щоб пізнати цей строкатий світ підводного царства з медузами, морськими водоростями, кораловими рифами та кольоровими рибами. Все у вас перед очима і ви лише працюєте з відеокамерою, щоб донести цю красу до більшого загалу. Звідси просто не хочеться виходити, і я роблю ще декілька повторних кіл по окремих секціях Акваріуму.

Добратись до острова можна як монорельсовою дорогою, підвісним витягом в кабінках, так і через міст з ескалатором. В кінці мосту милує око штучний водоспад серед вибудуваних скель. В грайливих фонтанах бавляться маленькі діти, які втікають від струменів води. Серед цього всього стоїть горда постать Мерліона – статуя міфічної тварини (напівлев, напівриба), символ фантастичного міста, з яким міг би заприятелювати наш Львів. По всьому острові дуже багато оригінальних малих архітектурних форм і споруд: собаки різних порід (навіть з фотоапаратом), великий букет квітів і стилізовані обриси мандрівників. Особливо багато туристів було в неділю. Вони насолоджувались красою острова і його природних парків, робили селфі і відпочивали.

А тепер про штрафи. За порядком в місті слідкує безліч відеокамер. Недопалок сигарети чи рештки жуйки, кинуті на тротуар – чекайте поліцейського з виписаною квитанцією на 500 доларів. В мене з кишені випав папірець і вітер поніс його по вулиці – мусів наздогнати і підняти. А в нашій державі люди дозволяють собі смітити не тільки в лісах, парках, а й біля своїх помешкань. Введення великих штрафів швидко навчило б українців цивілізовано поводитися в громадських місцях і дбати про екологічну культуру.

Не знаю, як вам передати на папері ті враження, які я отримав як інженер в науковому центрі – одному із найкращих у світі, де розміщено тисячу експозицій в 8 галереях. Це останні дивовижні досягнення в науці і техніці, а для дітей неймовірні враження і прищеплення любові до цих дисциплін. Цікавим був павільйон подорожей по світу для туристів. А як наглядно можна було на стендах побачити, як формується погода в світі!

Апогеєм видався сеанс в 4D омніпакс-кінотеатрі з переглядом фільму «Аврора». Це кінотеатр з куполом в п’ятиповерховий будинок, з сферичним екраном, на який лазерами проектуються зображення, що вражають людську уяву. Ви знаходитесь в центрі події і берете участь в цьому. Кульмінацією виявився епізод, коли на екрані були кадри, ніби ви падаєте в космічну безодню. Від натуральності побаченого по залу почувся крик не однієї жінки. Дехто не міг це витримати і покинув зал.

Щоб відчути колорит міста, необхідно побувати в місцях, заселених китайцями й індійцями: Чайна-тауні й Літл-Індія. Оскільки я жив в китайському кварталі навпроти буддійського храму, то обов’язково відвідував продуктовий ринок із екзотичними фруктами й дарами моря. А ось в Малій Індії оглянув колоніальні будинки індійців і їх магазини з надзвичайно прекрасними тканинами для пошиття сарі. Якщо би із цих тканин пошити сучасні жіночі обнови, наші українські дівчата виглядали б королевами моди світу.

Там, де колись був рибний ринок Лау-Па-Сат, тепер сингапурці і гості міста на ланчі насолоджуються досить дешевими стравами азіатських кухонь. Спробував і я японську страву торі-кенко-які – нарізані соломкою філе курки, гриби шиїтаке, овочі з імбиром та горіхами. Відчув, як в українського самурая прибувають сили після виснажливого екскурсійного дня.

Години побаченого і почутого спливали швидко, і я змушений був викрадати їх у власного сну. Бо ввечері і вночі Сингапур виглядав ще яскравішим і привабливішим зі світлодіодними лампами на деревах сакури і в вікнах висотних готелів. На набережній біля стадіону звели ціле китайське містечко з рухливими муляжами собак і павільйонами фаст-фуду. А пізно ввечері небо освітилося різнокольоровими феєрверками і щасливими обличчями людей, що побували на святі радості і миру землян зі всього світу.

Микола Іваник,

історико-краєзнавчий клуб «Сива давнина»,

Таїланд-Малайзія-Сингапур-Трускавець,

газета «Високий Замок»,

фото з мережі Інтернет

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