Так наживають собі ворогів

Липневе засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради, яке відбулося 19 числа, можна назвати «технічним». Адже більшість питань не викликали дискусії і проходили як по маслу.

Ще на початку засідання члени виконкому за пропозицією заступника міського голови Олексія Балицького зняли з порядку денного досить неоднозначні питання «Про визначення організатора конкурсу щодо призначення управителів багатоквартирних будинків» та «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком», мотивуючи це тим, що в останній час активізувався процес передачі багатоквартирних будинків на баланс ОСББ. Тож в порядку денному залишилися «невинні» питання, які можна було лускати, немов горішки чи насіння соняшника.

Спочатку так і було. Питання, які доповідали начальник фінансового управління Микола Федоричак, начальник УЖКГіБ Сергій Максимич, начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Юрій Солян, начальник управління комунальної власності Ольга Сегер та начальник управління містобудування, архітектури та землекористування Оксана Плахтій, проходили досить швидко.

Члени виконкому проголосували за внесення змін у бюджетні призначення управління праці та соціального захисту населення на 2018 рік (внутрішній перерозподіл видів допомог по розподілі субвенційних коштів), дали згоду на зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення в 2018 році (по пільгах і субсидіях ця сума в Трускавці зменшується на близько 17 млн грн.) та на збільшення обсягу медичної субвенції з державного бюджету на надання первинної медичної допомоги населенню (кошти виключно на зарплату медикам). Питання «Про затвердження субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році» стосувалося планів уряду профінансувати ремонт шатрового даху СЗШ №3 м. Трускавця в обсязі 1 млн. грн.

Згодом члени виконкому проголосували за питання «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового опалювального сезону 2018-2019 рр.», та «Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Трускавець». Як зазначив заступник міського голови Олексій Балицький, в умовах нового конкурсу буде прописано багато речей, які є досить важливими – загальний естетичний вигляд інтер`єру та екстер`єру маршруток, етичні норми водія та його вигляд, а головне – можливість дострокового розірвання договору через триразове порушення умов конкурсу. Дотепер розірвати договір з перевізниками можна було тільки в судовому порядку.

Визнавши аварійним житловий будинок №77 на вул. С. Бандери, виконком надав альтернативне житло його мешканці – однокімнатну квартиру на вул. Івасюка. Історія з будинком на Бандери, 77 тягнеться вже не роками, а десятиліттями. Мова про будівлю над питним озером нижче дороги між санаторіями «Перлина Прикарпаття» та «Трускавецький».

Виконком проголосував за видачу ряду дублікатів втрачених свідоцтв на право власності та затвердив акти на списання основних засобів на балансі ТзОВ «Трускавецький водоканал», після чого затвердив ряд актів про визначення розміру збитків, нанесених Трускавецькій міській раді як фізичними, так і юридичними особами (Пупіним З.М. та Мацаном І.Й. на вул. Сагайдачного, ТзОВ «Водолій СП» на вул. Стебницькій, ТзОВ «Оздоровчий центр» Лебенсхаус» на вул. Річки).

І власне там, де ніхто б цього не очікував, і крилася заковика. Голосуючи за присвоєння адрес об’єктам нерухомості, дійшли до питання будинку на вул. Романа Різняка-Макомацького, який перебуває у співвласності Назарія та Романа Усів. Один зі співвласників, Роман Ус, був особисто присутній на засіданні виконкому і був готовий надати відповіді на запитання членів виконкому. Він навіть запросив міського голову завітати на місце (тобто, до цього будинку) і пересвідчитися, що в будинку, який почала будувати ще його покійна мама, все згідно закону і нема ніяких порушень. Нежитлове приміщення брати хочуть перевести в розряд житлового, проте у міського голови закралася підозра, що насправді це міні-пансіонат. Коли дійшло діло до голосування, то … голосів виявилося замало, щоб рішення пройшло (оскільки потрібно 9 голосів, а проголосували «за» тільки семеро). Свої голоси за цей проект рішення віддали Олександр Грищенко, Віра Савка, Микола Онисько, Олег Ярема, Ігор Пранник, Олександр Шишко та Ігор Михаць. А от п’ятеро – утрималися (міський голова Андрій Кульчинський, його заступник Олександр Ткаченко, секретар ради Наталія Пономаренко, керуюча справами Олена Петранич та член виконкому Мирослав Гумега). На прохання Романа Уса аргументувати відмову він почув, що виконком не зобов’язаний надавати жодні аргументи. Так наживають собі ворогів…

Не було проголосовано позитивно і питання ТзОВ «Терен» (директор Валентин Домбровський) – через зволікання з передачею на баланс газової мережі. Цей чоловік теж покинув стіни мерії не надто вдоволеним.

Також під час засідання виконкому міський голова повідомив ряд новин, які не надто стосувалися суті питань, які розглядалися. Перша – він був на святкуванні Дня села Орів і там довідався, що в двотисячному селі щороку народжується близько 30 дітей. Друга – у Трускавці протягом двох днів перебуває міністр соціальної політики Андрій Рева, і наш міський голова сьогодні матиме з ним зустріч у Міжнародній клініці відновного лікування професора Козявкіна. Третя – теперішній начальник Трускавецького відділення поліції Богдан Собко переводиться на роботу до Львова, тож можна буде очікувати нового керівника.

Не можна не оминути увагою озвучену на виконкомі пропозицію Олександра Грищенка (член виконкому, колишній головний архітектор міста, заступник голови МГО «Рада Старійшин») розробити комп’ютерну програму для визначення пайової участі, щоб ліквідувати корупційну складову, звівши до мінімуму людський фактор, як це є в ряді міст України. Чи прислухається влада міста до цієї важливої пропозиції? Побачимо.

В цілому засідання виконкому тривало менше двох годин. «На закуску» традиційно в закритому режимі було розглянуто питання Служби у справах дітей: «Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки» та «Про виведення прийомної дитини (особи з числа дітей-сиріт) із прийомної сім’ї», які доповідала начальник Служби Леся Дребот.

А рівно через тиждень, тобто наступного четверга, 26 липня, відбудеться чергова сесія Трускавецької міської ради, яка в цей млявий період відпусток дещо пожвавить політичне життя міста-курорту.

Володимир Ключак

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