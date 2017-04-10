Тарас Матолич: «Обурює, коли деякі факти свідомо перекручують!»

Триває кампанія декларування доходів держслужбовців та депутатів місцевих рад. Чимало декларацій вже подано, тож громадськість має змогу прискіпливо вивчати статки цікавих їм людей.

У Трускавці найбільше уваги прикуто до декларацій місцевих депутатів. Оскільки депутати міської ради не потрапили під першу хвилю декларування, люди бачили лише їхні передвиборні декларації. Тож зараз багато кому цікаво, чи збагатились міські обранці за час депутатства в місцевій раді.

Прискіплива увага, впродовж минулого тижня, була прикута зокрема до депутата Трускавецької міської ради від партії «Громадянська позиція» Тараса Матолича. Мовляв, в якості доходу його сім’ї, оприлюднена лише зарплатня дружини, хоч живуть «на широку ногу». Ми спробували поспілкуватись з депутатом та дізнатись його думку з цього приводу.

Тарасе, ви в політиці доволі нова людина. Однак в статусі депутата перебуваєте вже півтора роки. Цього часу мало б бути достатньо для того, щоб включитися в роботу депутатського корпусу. Які висновки винесли за цей час для себе?

- Так, депутатом я обраний вперше, але мене, як і кожну нормальну молоду людину, що живе в час таких бурхливих політичних подій, не може не хвилювати життя країни та рідного міста. І ще я зрозумів, що для того, щоб змінити життя на краще, треба не тільки бачити недоліки і критикувати все підряд. Тут замало одного бажання, волі, патріотизму. Тут потрібне вміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи вирішення тої чи іншої проблеми, а для цього необхідні знання. Я здобув дві вищі освіти, захистив дисертацію, тривалий час об’єднував навколо себе однодумців, мудрих людей, яким не байдужі ті процеси, які відбуваються в нашому місті. Але загалом саме бути депутатом та побачити все зсередини – новий досвід. З головних висновків, які вдалось винести – це те, що, йдучи в політику, ти повинен бути готовий до будь-яких нестандартних ситуацій, до прискіпливої уваги зі сторони преси і громадськості.

Ваш батько, Богдан Матолич, був міським головою Трускавця. До вас в будь-якому випадку увага була, є і буде. Часто є навіть упереджене ставлення з боку громадськості. Ви відчуваєте його на собі? І взагалі: вам важче в політиці, через те, що вас асоціюють з батьком чи навпаки легше?

- Важко сказати. Так, мій батько був міським головою, займав високі посади в облдержадміністрації і є знаним в політиці. Хочу я того чи ні, подобається мені це чи ні, але справді асоціації завжди будуть. Але, з іншого боку, – саме батько допомагав і допомагає мені в політичній діяльності, дає поради, консультує не лише мене, але й загалом весь наш осередок. І я думаю, що це дуже добре, враховуючи його досвід, його знання, життєву мудрість.

Але, я – це я. Я – син свого батька, але попри це хочеться бути індивідуальним і робити щось своє, щось корисне для міста. Я намагаюсь це робити, допомагати виборцям, які до нас звертаються, ініціювати якісь корисні для міста зміни та й загалом мати свою думку відносно тих процесів, які відбуваються в місті.

Власне, що стосується прискіпливої уваги, – днями така увага була прикута до вашої персони, після оприлюднення вами електронної декларації. Місцеві ЗМІ розкритикували вас за те, що перебуваючи в статусі безробітного, живете на «широку ногу» та маєте чимало недешевого майна – будинок, дорогі автомобілі і т.д. Ви може пояснити якось джерела своїх доходів?

- Ну взагалі, оприлюднило таку інформацію лише одне видання, яке завжди вишукує всюди сенсації і вміє лише критикувати все та всіх, не помічаючи жодного позитиву. Але оскільки депутати повинні оприлюднювати доходи, і це є вимогою закону, інформація стає публічною, загальнодоступною і з цим вже потрібно змиритись. А щодо самої публікації можу сказати лише одне – я задекларував свої доходи і доходи моєї сім’ї такими, якими вони були впродовж 2016 року. Зауважте, збагачення впродовж року депутатства в мене не відбулось. Коли я балотувався, в мене фактично було задекларовано те ж майно. Джерела прибутків були різними – я тривалий час працював у бізнесі, набирався досвіду та резервував матеріальний запас. Розумів, що без наявного стартового капіталу знайти своє місце в будь-якій сфері дуже важко, тим більше в конкурентному середовищі Трускавця. Звичайно ж була постійна і немала підтримка та допомога зі сторони батьків. Насправді оприлюднення журналістами інформації про доходи, про факт безробітності – є нормальним. Обурює більше те, що деякі факти свідомо перекручуються.

Що саме маєте на увазі?

- Я про те, що згадуючи останнє місце роботи – відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, пишуть, начебто я не пройшов перевірку, передбачену законом «Про очищення влади». Подають це таким чином, наче я злякався перевірки і передчасно звільнився. Насправді, перевірку я пройшов, а звільнився згодом – на це в мене були інші причини, які не мали жодного відношення до «очищення влади». Маю документи, які це підтверджують, тому пересмикування цих фактів є нічим іншим, як простою маніпуляцією, щоб кинути тінь та підозру. Мені не хочеться виправдовуватись чи доводити щось комусь, бо не маю права марнувати свій час, чи час своєї команди. Я думаю, що люди самі добре бачать, хто є хто і зможуть зробити правильні висновки. І добре, якщо вони робитимуть висновки, дивлячись на роботу депутата, на діяльність всієї його команди, а не на чутки, які розповсюджуються в місті через скандальні статті.

Якщо говорити про загальну діяльність вашої партії, про роботу місцевого (трускавецького) осередку, то вона є доволі поміркованою і виваженою. Ви не кидаєтесь гучними лозунгами, не піаритесь на тому, на чому часом піарять себе колеги з інших партій. Ви свідомо обрали саме такий політичний шлях?

- Так, свідомо. Можливо для когось це виглядає, як якась пасивність з нашого боку, бо ми рідше виступаємо біля мікрофонів, порівняно з іншими депутатами, менше часу виступаємо під час обговорень тих чи інших питань. Але насправді намагаємось, щоб будь-які виступи, репліки чи зауваження були по-суті. Серед членів фракції – свідомі, розумні депутати, кожен з яких є спеціалістом в якійсь галузі, в міру своєї трудової діяльності. Загалом, позицію, відносно важливих питань, намагаємось узгоджувати, щоб бути одностайними. Але, тим не менше, є випадки, коли голосуємо порізно. Це теж нормально, бо кожен має свою думку.

Ми обрали таку тактику, бо, на нашу думку, вона є більш дієвою. Можна бути крикунами-опозиціонерами, але що це дасть в результаті?.. В багатьох питаннях ми підтримуємо міського голову, коли наші бачення співпадають, іноді виступаємо з зауваженнями чи критикою, але – об’єктивною.

Окрім тих людей, які пройшли в раду, залишились ще люди з вашої команди, яким не поталанило стати депутатами. Чи підтримуєте зараз діяльність партосередку і як вона відбувається?

- Так, в нас є чимало молодих ініціативних і розумних людей, які залишились поза радою, але – не поза роботою, не поза політикою. Вони також роблять багато корисної роботи, допомагають, радять, дехто з них увійшов у виконком Трускавецької міської ради. Звісно цілісний склад партійного осередку зберегти дуже важко, але ті, хто залишається з нами – багато допомагають. Нам важлива їх думка: погляд зі сторони на роботу депутатської групи, зауваження, критика, побажання від громадян міста. Тобто це такий живий ланцюжок передачі настроїв і потреб наших виборців. Тому ми час від часу зустрічаємось, обговорюємо нашу діяльність чи загалом те, що відбувається в місті, спілкуємось, радимось, будуємо нові плани, як працювати далі…

Що із запланованого можете назвати? Перечисліть головне, над чим працює трускавецька «Громадянська позиція» вже зараз.

- Наші депутати організовують семінари, зустрічі з громадою, на теми, які зараз є дуже актуальними. Зокрема, нещодавно відбувся семінар про енергозбереження в житловому секторі. Приїхали експерти, представники міжнародної організації, яка займається кредитуванням таких проектів. Минулого року з ініціативи наших депутатів ми організували зустріч голів ОСББ з Романом Співаком теж на теми енергоефективності. Це важливо зараз, тому ми долучаємось до інформування громади, демонструємо, які є шляхи втілення проектів. Депутат Андрій Степаненко є головою ОСББ, тому він активно долучається до консультування людей, підказує, як краще працювати, щоб робота ОСББ була успішною. Тут дуже багато є проблемних питань, які не вирішувались протягом багатьох років і без допомоги мешканців міста нам не обійтись.

За цей час роботи в складі депутатського корпусу міської ради, я зрозумів, що потрібно визначити не тільки завдання для своєї команди, а й вміти сформувати черговість їх виконання і, що найголовніше, – вміти включитися в комплекс тих заходів, які уже реалізовуються в місті. Прикро, але часто люди сприймають діяльність депутата, як комунальника: от той депутат відремонтував під’їзд, поставив лавочку, гойдалку, а от інший не хоче. Звичайно ми це повинні бачити, організовувати, вимагати від певних установ виконання своїх обов’язків. Але кожен повинен займатися своєю справою.

Доволі гостро зараз стоять питання захисту прав виборців, порушення трудового законодавства. Коли відбувається скорочення штатів у санаторних закладах, нерегулярна виплата заробітних плат, обмеження новостворених робочих місць. Для нікого не є секретом,що часто люди бояться виступити проти роботодавця, щоб не залишитись без хоч якогось заробітку. Знаємо, яка це гостра проблема зараз (не тільки нашого міста), маємо ряд пропозицій, задумів з приводу врегулювання цієї проблеми, але дане питання ще не готове до озвучення.

Зараз в місті є багато суперечок навколо бачення розвитку курорту. Яким воно є у Вас?

- На мою думку, одним із найважливіших завдань сьогодні є збереження природних багатств нашого міста. І це не просто популярна фраза, а це життя нашого Трускавця, як курорту. Є ряд міських програм, заходів, але ще більше невирішених проблем. Тут жодна із фракцій в міській раді не може діяти одноосібно,- потрібна злагоджена робота всіх і чіткий розподіл обов’язків, з залученням фахівців-практиків, науковців. Ми маємо максимум фінансових можливостей скеровувати на те, щоб відновити використання природних лікувальних факторів бальнеологічного курорту, бо люди їдуть до нас в першу чергу лікуватись, а вже потім відпочивати. Ми не можемо змагатися з курортами, де розвинена розважальна інфраструктура, та й цього не потрібно.

Існують проблеми першої санітарної зони, які потрібно вирішувати: потрібні комплексні заходи по збереженню мінеральних джерел, реконструкції курортного парку з відновленням теренкурів, відновленням зелених насаджень,створенням тихих зелених зон із лавочками в місті. Повторюся – це спільні питання роботи міської ради, депутатського корпусу і громадськості. Наша депутатська група має ряд ініціатив з даних питань, тому ми постійно включається в загальні розробки.

Також є необхідність створення зон відпочинку для дітей та молоді: ігрові, розважальні, відкриті майданчики, сучасне дитяче кафе. Потрібно відновлювати і приводити в сучасний вигляд спортивні та дитячі майданчики шкіл, дитячих садочків. Одним словом, працювати є над чим. І найкраще, на нашу думку, коли кожен, замість критикувати чи обливати брудом опонентів, буде робити якусь корисну для міста та громади справу, вносити свою лепту в розвиток рідного міста. А люди, за результатами зробленого, дадуть кожному свою оцінку.

Спілкувалась Ніна ФЕДЬКО

Трускавецький вісник

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