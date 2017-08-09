Тарлан Шахбази: «Останавливаться нельзя, надо идти к своей мечте»

В августе в ГКК «Карпаты» прошло необыкновенное мероприятие – концерт азербайджанского оперного певца Тарлана Шахбази. Его прекрасный голос знают не только в родном Азербайджане, но и в России, Турции и других странах мира.

С Тарланом Шахбази мы сегодня говорим о его пути к искусству, а также о Трускавце и родном для певца Баку.

- Господин Тарлан, Вы работали в Бакинском оперном театре, пели в хоре, в оперетте. С чего началась Ваша любовь к музыке, к искусству вообще? Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о Вашем пути к славе.

- Мы все родом из Советского Союза, где, между прочим, было много чего хорошего. В то время популяризировалось высокое искусство, опера, оперетта. Кино снималось на высоком уровне. И в то время каждый мог наслаждаться прекрасным, коснуться высокого искусства.

Я очень благодарен своим родителям за то, что они приучили меня слушать классическую музыку. По телевизору было три канала, и часто передавали классику, транслировали Национальную оперу, и мама нас заставляла это слушать. Сначала, конечно, мы не хотели этого, а потом, со временем, привыкли.

Когда я впервые попал на живой концерт в филармонию и услышал симфонический оркестр, тогда понял, что это совсем другое звучание, чем по телевизору. Эти божественные звуки тянули к себе, и тогда я реально полюбил классическую музыку.

В детстве поступил в музыкальную школу. Но, увы, через месяц убежал оттуда. Почему? Да потому, что хотел учиться играть на фортепиано, а меня зачислили на ударные. Аргументировали тем, что на фортепиано уже не осталось свободных мест.

Но мое желание быть артистом не угасало. Наш дом стоял недалеко от Каспийского моря, и я тайком на крыше сарая по вечерам пел.

Однажды упал с крыши и сломал ногу. Папа меня очень долго спрашивал: «Что ты там делал?». Но я не признавался. Меня увезли в больницу, а я так и не сказал никому, что пел на крыше сарая.

У каждого из нас, дворовых детей, были разные мечты. Мы играли в войнушки, другие игры. И тогда я не думал, что моя мечта может осуществиться в полном объеме, что я действительно стану известным артистом. Моя мечта всегда была со мной. И, как видите, осуществилась.

В 1990-1991 отслужил в армии. Кстати, «учебку» свою я провел на Украине – в Могилеве Подольском Винницкой области, в авиации. Потом меня перевели в Читу.

После армии я вернулся домой. Времена были тяжелые, начался развал Союза. Все искали, где бы заработать и как выжить.

Однажды я познакомился с ребятами, которые создали рэп-группу «Театр живого клипа». Это была первая рэп-группа, исполняющая рэп на азербайджанском языке. Встреча была в Баку, 1993 или 1994 год. Помню, пришёл к ним и попросил: «Возьмите меня, я так мечтаю петь!» Тогда я начал с ними и петь, и танцевать.

Как-то они надо мной подшутили – мол, у тебя очень сильный голос и ты нас заглушаешь, иди в консерваторию, иди в оперу. А я подумал, что они мне это говорят серьезно. И отправился в консерваторию. Меня послушали – и взяли на подготовительный курс. А через полгода я поступил в Бакинскую государственную консерваторию. Закончив ее, я понял, что останавливаться нельзя, надо идти к своей мечте.

С раннего детства я слышал прекрасные итальянские пения теноров-исполнителей. Мой папа очень любил «трофейные» фильмы, то есть классические. Такие, что никогда не забываются, как например, о великом Карузо, о Марио Ланца. Естественно, после просмотров таких фильмов у меня загорались глаза, и я мечтал, чтобы так же спеть, как Карузо, чтобы спеть «O sole mio».

Сегодня я счастлив, что добился успеха, развив свой голос. Данные к этому у меня были, и к счастью, мне попались хорошие педагоги. Это Заслуженный артист Азербайджана Фируддин Мехтиев и пианистка Земфира Зейналова. Благодаря этим двум людям мой начал раскрываться.

В опере я поработал пять лет. Три года пел в филармонии, и два года в оперетте. Но меня не устраивали какие-то второстепенные роли, ведь всегда хочется большего. Говорят: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Сначала я уехал в Турцию. Потом, волею случая, оказался в Москве. Там меня услышали из нашей азербайджанской диаспоры. и предложили остаться. Я хотел дальше учиться, и так мне повезло.

Благодаря нашей диаспоре, благодаря руководителям нашей страны и благодаря обществу «Амор» (возглавляет Лейла Алиева) я мог учиться в Москве. Там у меня был прекрасный педагог Михаил Иванович Демченко, который, к сожалению, скончался через полгода.

Учёбу я продолжил у Галины Григорьевны Рыбасовой, заслуженной артистки Росси, солистки Большого театра, которая стала мне второй мамой.

Закончив Московский институт культуры и искусств, я получил второе высшее образование. Также, прошёл обучение в школе «Русский бельканто». Все это стало большим плюсом к моему профессиональному росту.

Сегодня с уверенностью могу сказать что своей профессией я владею в совершенстве.

- Вы еще снимались в сериалах…

- Да, это были и русские, и турецкие сериалы.

Во время учебы в Москве я задумался о творческой подработке. У меня всегда неплохо получалось играть на сцене. Так что я подумал, что можно попробовать себя и в кино. Сначала меня приглашали на массовки, потом заметили мои возможности и начали предлагать роли посерьезнее.

Первым моим фильмом стал «Окончательный вердикт». В нём я играл там сутенера. Где-то в семи-восьми фильмах я сыграл цыганского барона, а потом меня пригласили в очень хороший долгосрочный сериал «Ясмин». Снимал его Первый канал «Останкино». Режиссером был Денис Евстигнеев, сын Евгения Евстигнеева. А продюсером – Константин Эрнст, директор Первого канала.

Мы заключили контракт на полтора года, но где-то через 5 месяцев по каким-то причинам этот проект закрыли.

Сериал «Ясмин» всем очень понравился и мы получили славу. Просто так уже в Москве не могли ходить, все нас узнавали.

В фильме я играл турка, хозяина ювелирного магазина. Это был очень интересный сериал с закрученным сюжетом. В нём были и мошенники, и разные захватывающие ситуации. А главная тема – любовь.

Сейчас меня еще пригласили на съемки фильма в Азербайджан.

Больше двадцати лет я пою, а снимаюсь в фильмах около 12 лет.

- Вы узнаваемы не только в Азербайджане и Москве, но и в других городах и странах. Даже здесь, в Трускавце, на Ваш концерт в ГКК «Карпаты» пришло очень много зрителей…

- Ну, это в первую очередь благодаря председателю Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмару Мамедову, который предложил здесь выступить, а потом сделал рекламу.

Когда я приехал в Трускавец, то одни говорили, что приехал тот силач из Москвы, который своими волосами вагон тянет. Другие попутали меня с украинским певцом, похожим на меня. А третьи вообще говорили, что Стивен Сигал приехал.

Когда иду в город на бювет пить Нафтусю, то меня многие узнают… Знаете, сегодня Интернет – великая вещь! Люди заходят туда и видят съемки, клипы, фильмы…

Когда Эльмар Мамедов предложил выступить в Трускавце с концертом, то сначала я был против, ведь я приехал сюда отдыхать. Сначала подумал, что это шутка, а потом было неудобно отказаться, не хотел обидеть отказом, что, мол, я выступаю только за миллион. Да, конечно, я выступаю за деньги, ведь это мой прямой заработок, я этим живу… Но в этом случае я просто не мог отказать.

Все возникло так спонтанно – предложение выступить, подготовка к концерту, моё выступление. Но получилось все прекрасно, зрителей было предостаточно.

Я благодарен руководству ГКК «Карпаты» за предоставленный зал. В следующий раз можно будет подумать о более широкомасштабной рекламе, и о том, чтобы дать концерт во Дворце культуры имени Тараса Шевченко, с продажей билетов.

Но я все-таки очень доволен, что мы с Эльмаром Мамедовым осуществили этот проект концерта здесь в «Карпатах». Я увидел, что в Трускавце есть большая востребованность в азербайджанской культуре, в песне и я буду думать о своих будущих концертах здесь.

- Господин Тарлан, впервые ли Вы в Трускавце? Кто Вам порекомендовал приехать сюда, на наш курорт?

- Да, в Трускавце я впервые. На Украине бывал – и в Киеве, и в Крыму, а вот на курорте в Трускавце впервые.

Порекомендовала мне сюда приехать моя жена. Она здесь уже отдыхала, и ей очень понравилось. Так что я здесь оказался благодаря моей жене Камилле Туревич.

Мне очень здесь понравилось, за исключением того, что иногда приходится ждать в очереди на процедуры. Это объясняется тем, что много гостей, особенно из Азербайджана (смеется). А так все хорошо, отель очень чистый, все приветливые, познакомился здесь со многими хорошими людьми.

- А как Вам наш город?

- Ну, что Вам сказать… Я люблю правду говорить – многое еще нужно сделать, чтобы Трускавец мог называться известным мировым курортом. Есть еще остатки советского времени… Я не говорю, что все остатки прошлого надо уничтожать, нет. Но надо обновлять, реставрировать, строить, чтобы город привлекал туристов. Не только уникальной водой и лечением, но чем-то еще.

- Вопрос в лоб: если бы Вы были мэром Трускавца, то с чего бы начали?

- (смеется) А, вот как Вы спрашиваете! Если серьезно, то надо начать с ремонта улиц, реставрации зданий, домов. Но в первую очередь надо войти в глубину, понять, какие здесь проблемы, как их можно решать.

У меня всегда есть какие-то идеи, если приезжаю в любой город. Часто горит душа, так хотелось бы сделать то или другое, чтобы было лучше. Иногда прекрасный город, прекрасные здания, но не хватает реставрации…

Трускавец нужно обновить, чтобы он больше привлекал туристов. Все это деньги. Но ведь деньги приезжают сюда, правильно? Так нужно их правильно инвестировать. И тогда результат не заставит себя ждать, я вас уверяю.

- Вы родились в Баку, очень любите свой город и в одном из интервью сказали, что бакинцы – это особенные и очень талантливые люди. В чем прелесть Баку, в чем его особенность, что все бакинцы его просто обожают?

- Баку находится на берегу Каспийского моря, прекрасные пейзажи. У нас есть Старый город, историческая часть, Девичья башня, которую построили в VII веке до н.э.

Уже 12 лет я не живу в Баку, но стараюсь хотя бы раз в год, иногда два раза, приехать в родной город. Этого требует моя душа.

Под Баку есть залежи нефти и я считаю, что это каким-то благоприятным образом влияет на нас. Я не хочу обидеть другие города в Азербайджане, они тоже прекрасны, имеют чем похвастаться, есть горнолыжные курорты, есть города с интересным прошлым и большим будущим, но Баку – это Баку. Я родился в этом городе и люблю его больше всех мест на свете.

Рос я в обычном бакинском дворе, а летом подрабатывал на ткацкой фабрике. Как все мальчишки гонял с ребятами в футбол, играл в прятки, догонялки – у меня было прекрасное детство.

Когда мне исполнилось десять лет, мы переехали в центральный район Баку. Это мой родной город, без него невозможно, без запаха нефти невозможно! Баку растет и процветает, и я очень рад этому и горжусь нашей столицей.

Бакинцы – талантливые люди. Это, конечно, не какая-то отдельная нация, но все-таки особенности есть.

Баку – многонациональный город, где есть азербайджанцы, грузины, русские и так далее. Это толерантный город. Бакинцы живут в мире и любви друг к другу. У нас очень много талантливых людей – в искусстве, в спорте, врачей, астрономов и в других сферах. Так что я считаю, что природа как-то влияет на это.

Но есть одно «но». Каждый талант нужно развивать. Если его не развивать, то результат не будет такой, как мы ожидаем. И наоборот, даже при небольшом таланте, если вкладывать много усилий, можно достичь больших успехов.

- Спасибо за беседу. До следующих встреч в Трускавце.

Общался Владимир Ключак, газета «Карпаты»

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