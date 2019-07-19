Технопарк і сміттєпереробний завод: нові можливості для розвитку Дрогобиччини

Стебницьким калійним комбінатом зацікавився інвестор. На цьому підприємстві він має намір облаштувати технопарк. А це нові можливості для розвитку території і робочі місця для людей. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я з 2016 року, кандидат у народні депутати у 121 окрузі із центром у Дрогобичі – Ілик Роман.

«В нас є інвестор, який зацікавлений в тому, щоб створювати технопарк. І я розумію, і знаю, як це можна зробити. Залучивши кілька міністерств і центральну владу можна вийти на гарний проект і дати для міста, яке сьогодні в доволі депресивному стані, – друге дихання. Новий інвестор зацікавлений в тому, щоб розвивати підприємство. Бо той, що дотепер – не розвиває його, не робить жодних кроків, ні з точки зору інвестиційних зобов’язань, які взяв на себе, ні з точки зору створення робочого місця, хоча би одного нового. В розвитку підприємства він також не зацікавлений. А тут є чіткий проект і план дій», – розповідає Ілик Роман.

Для того, щоб цей проект можна було реалізувати і він став успішним, – нинішній власник повинен передати його зацікавленому інвестору. «Я переконаний, що їм вдасться домовитися і, коли комбінат перейде власність іншої компанії – буде реально реалізований успішний проект», – зазначає Ілик Роман.

Ще одна можливість для розвитку Дрогобиччини – сучасний сміттєпереробний завод. Ілик Роман обіцяє допомогти інвесторам подолати корупційні схеми, бо саме вони завжди були перешкодою для будівництва такого комплексу.

«Будучи депутатом у 2013 році, я намагався братися за цю ініціативу. Тоді був закордонний інвестор, який мав намір побудувати сміттєпереробний завод. Я збирав мерів всіх міст, голову районної ради, ми це обговорювали. Ми навіть підписали меморандум про спільні дії. Виникли тільки питання локації, де буде знаходитися завод і обсяги сміття, які будуть переробляти. Від цього залежала проектна документація і як ми бачимо розвиток. Інвестор з-за кордону був готовий інвестувати в цей проект на 90%. В окремих випадках була присутня корупційна складова, яка не дала можливості реалізувати цей задум».

Ілик Роман зауважує, що зараз інший час та влада, тому є усі можливості залучити нового інвестора для побудови смітєпереробного заводу у регіоні: «В мене є надія, адже зараз вже не режим Януковича, а в рамках демократичних процесів, які маємо в Україні ми разом з громадськістю витягнемо це питання максимально на поверхню. Буде прозорий, зрозумілий рівень обговорення, в якому братимуть участь люди».

Кандидат у народні депутати зауважує, що сьогодні сміття належним чином не вивозять з жодного міста та села. Це створює екологічні проблеми на місцях, які також треба вирішувати. «Треба визначитися, хто в цьому проекті бере участь – чи всі міста і села району, чи якісь окремі. Якщо це міні-завод, то це окупність 10-12 років. Якщо це потужний великий завод, який закриває проблеми всіх міст і довколишніх сіл, то окупність 5-6 років. Це абсолютно реально зробити!», – стверджує він.

Ще одна екологічна проблема краю, що потребує комплексного вирішення – загазованість Борислава та витоки нафти. Ця ситуація, зі слів Ілика Романа, потребує державної підтримки, бо без сприяння центральної влади місто з проблемою самотужки не впорається.

Нагадаємо, Роман Ілик – кандидат в депутати до Верховної Ради України, балотується від рідного 121 виборчого округу: міста Дрогобич, Борислав, Стебник, Східниця, Трускавець та Дрогобицький район.

Валерія Ворончук

Також читайте