Тепер черга за громадою

Влада Трускавця виступила з ініціативою запровадження функціонування у місті-курорті так званого «партиципаторного бюджету» (інша назва «бюджет участі»). Після кількох підготовчих нарад, засідань та обговорень радою та виконкомом були прийняті відповідні рішення і сформовані Експертна та Громадська ради. Вони мають стати тими органами, які визначатимуть можливість реалізації пропонованих громадою проектів, інакше кажучи, стануть фільтрами, які відсіюватимуть нереальне та непотрібне. А громада може пропонувати різне – від встановлення лавочок біля будинку чи соціального об’єкту до спорудження спеціалізованих відпочинкових зон, від благоустрою території певного мікрорайону до дизайнерського оформлення школи, лікарні, автобусних зупинок тощо. Сама ж громада і обиратиме кращий з реальних для реалізації проектів – шляхом голосування в Інтернеті та на папері. Відповідні «бюлетені» чи то пак протоколи для голосувань будуть розміщені у двох бібліотеках міста.

31 травня в залі засідань Трускавецької міської ради під керівництвом голови бюджетної комісії ТМР, депутата Олега Карпина, який фактично став ініціатором та пропагандистом запровадження бюджету участі у Трускавці, пройшло спільне засідання Експертної та Громадської рад.

До складу Експертної ради ввійшло 15 осіб з числа працівників виконавчих органів влади. Це Олександр Ткаченко, Олексій Балицький, Наталія Пономаренко, Сергій Максимич, Микола Федоричак, Орест Лобик, Тетяна Татомир, Наталія Скибак, Ольга Сегер, Оксана Плахтій, Олена Савченко, Володимир Возняк, Руслан Крамар, Назар Веретка та Микола Сеньків. Щоправда, через зайнятість та з інших причин на спільне засідання прибули не всі члени Експертної групи.

До речі, і Громадська рада з`явилася на засідання у неповному складі. Нагадаємо, що її склад був затверджений рішенням виконкому, тоді до пропозицій кількісного складу в 9 чоловік (по 3 від депутатського корпусу, виконавчого органу та громадськості) поставилися неприхильно і крім запропонованих 9 кандидатур до складу цієї ради включили ще Ігоря Пранника та Миколу Баброцяка. Проте ні пан Пранник, ні пан Баброцяк на спільне засідання двох рад щодо бюджету громадських ініціатив не прийшли, як не прийшли і деякі громадські активісти.

Участь в обговоренні прийняли депутати ТМР Олег Карпин, Зоряна Домбровська, Василь Тимчишак, секретар ТМР Наталія Пономаренко, громадські діячі Василь Шимко, Володимир Ключак, працівники міськвиконкому. Було поінформовано, що до складу громадської ради бажають ввійти ще два громадські активісти – Іван Сенюта та Сергій Розора. Такі зміни в складі ради – у компетенції виконкому.

Олег Карпин поінформував, що найближчим часом стартує інформаційна кампанія серед трускавчан. Так, зокрема, мешканці міста будуть ознайомлені з можливостями брати участь у розподілі коштів «партиципаторного бюджету» – шляхом розміщення інформації на платіжках водоканалу, через газети, сайти та радіо.

Кошти в розмірі 400 тисяч гривень будуть використані для потрібні для міста проекти від громадськості у 2018 році. Але рішення прийматиметься ще в році 2017. У Трускавці сподіваються, що перший млинець у горлі не застряне і бюджет громадських ініціатив розворушить мляву громадськість Трускавця, скерує її енергію на добрі для міста справи, мінімізує вплив на неї інтриганів та критиканів, котрі навряд чи захочуть докластися до покращення в місті.

Засідання Експертної групи та Громадської ради відбуватимуться і надалі.

Володимир Ключак

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