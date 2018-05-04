Все, що робиться у Трускавці, має йти на користь місцевим мешканцям чи відпочивальникам. Третього не дано. Якщо ж щось робиться для якоїсь іншої сторони (влади, артистів-гастролерів чи взагалі «лівих» осіб), то такі речі повинні випалюватися розпеченим залізом. Громада має діяти «вогнем і мечем», щоб попереджувати все, що йде на шкоду чи невигоду їй та її гостям, котрі є джерелом добробуту Трускавця.

Ми вже мали 5 років, коли все робилося виключно заради вигоди «заможної влади», і це були найгірші роки в історії Трускавця. Бюджет мізерний, амбіції захмарні, застій та стагнація. І як результат – Східниця обігнала Трускавець.

У 2015 році трускавчани виправили це прикре непорозуміння, і, здавалося б, знову у місті-курорті появилася влада, котра працюватиме на користь місцевих мешканців та відпочивальників. На початках було саме так. Але…

Коли є мало грошей, то їх економлять або стараються, щоб їх було більше. Коли ж є багато грошей, то їх правильно інвестують. У випадку Трускавця інвестиції мають йти: 1) у щось добре для місцевих мешканців, які є справжніми господарями Трускавця, котрі обирають собі раз на 4-5 років ту чи іншу владу; 2) у щось добре для відпочивальників, котрі є джерелом благополуччя курорту та його мешканців. Tertium non datur. Третього не дано.

На щастя, починаючи з 2015 року бюджет Трускавця наповнюється добре. Але це не означає, що видатки з нього повинні бути марнотратні і неефективні. На жаль, ряд прикладів з 2017-2018 рр. показують, що гроші тринькаються безпідставно. Принаймні логічних пояснень марнотратному розтринькуванню грошей немає. Ще гірше, коли окрім фінансової шкоди внаслідок марнотратства Трускавець зазнає шкоди репутаційної. Ситуація з так званими «ралі» – саме той випадок.

Видовище автомобільних гонок саме по собі не є зле. Але не за 300 тисяч гривень. І не зі шкодою для мешканців, котрих давлять і чиї паркани знищують, а потім довго-довго не ремонтують. І не зі стресовою ситуацією для відпочивальників, котрі часто не можуть нормально ні зайти до центру міста (зокрема, бювету), ні вийти по-людськи.

Ревіння автомобілів можна було б витерпіти. Триста тисяч гривень, виділених для осіб, котрі НЕ ПРИЇДУТЬ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ до Трускавця, можна списати одним розчерком пера. Можна тішитися інформаційними спонсорами ралі – каналами НТН і «2+2» та дрогобицьким «Твоїм радіо». Але не можна не зауважити факту, що окрім позитиву, навколо ралі є великий негатив. Бо ніхто з нічиїх вуст так і не почув відповіді на запитання «Що конкретно дасть ралі нашому курорту?». Нових відпочивальників? Яким це боком? Нових туристів? Хіба що короткочасних «туристів» зі Стебника та Борислава. Чи, може ралі щось конкретно дасть мешканцям Трускавця? Навпаки, розтрачені 300 тисяч можна було б використати з набагато більшою користю для трускавчан.

Дехто з організаторів ралі замість подякувати трускавчанам за теплий прийом у розмірі 300 тисяч гривень та вибачитися за значні незручності, вирішив ще й покепкувати з них, а то й поглумитися. Одних публічно та позаочі обзивають, перекручуючи прізвища чи погрожуючи невідомо якими наслідками. Других звинувачують у дурості та некомпетентності. Третіх звинувачують у тому, що вони в час ралі вирішили прогулятися курортним містом. Четвертим затикають рота, що вони, мовляв, не мають права на критику, бо ралі – це супер. Супер аргументи, нічого не скажеш…

Спочатку була Тіна Кароль. Мільйон. Перед тим був мільйон на водоканал. І не лише мільйон. Далі було 300 тисяч на огорожу для питного водосховища, яку так і не доробили. Щорічна купівля іграшок на ялинку та замовлення світлових шоу, яких так і не показали. І багато інших «дрібних» речей, коли гроші громади сипалися поміж пальці. На чиїхось пальцях та в чиїхось долонях щось та й приставало.

В цьому році було ралі, яке збурило громадськість. Попри збурення – знову маємо ралі, з абсолютним неврахуванням помилок та невдач кінця березня. Людей, які йшли в напрямку санаторіїв поблизу питтєвого озера, скеровували спочатку йти попри «Катерину» до церкви Миколая, а звідтам завертали, щоб вони йшли дикими стежинами до пам’ятника Макомацькому і потім по вул. Франка шукали якийсь шлях до оздоровниці.

А ще кошик з двома яйцями і супровідним елементом на три метри. А ще 130 штатних одиниць, з яких як мінімум половина непотрібна. А ще закритий верхній бювет, кілька закритих санаторіїв ПрАТ «Трускавецькурорту» та кількох на ладан дихаючих санаторіїв і готелів, закриті супермаркети «Барвінок» та «Рукавичка», проблеми з заповненням вілл та ряду дрібних готельчиків. А ще невдоволення підприємців, зокрема середніх та дрібних. А ще «Квітка Полонини». А ще витрачені на вітер гроші на буцімто врегулювання проблеми бродячих собак. У той же час четверо бродячих собак накинулися на самого радника міського голови. А безпосередньо міський голова аж червоніє, коли чує хоч якесь слово критики.

Але повернімося до ралі. Чи його учасники щось привнесли до міського бюджету? Ні. Єдине, що їх поселили за кошт міського бюджету у невідомо за яким принципом відібраних (обраних) закладах. Єдине, що їх бавили як справжніх королів. Хоч королі насправді голі.

Машини з ревом поїдуть. А в інформаційному просторі залишиться: «На Львівщині пройшло чергове ралі» та «У Трускавці під час ралі авто збило людину». Ось така промоція за 300 тисяч. І навіть «2+2» з «НТН»ом з сюжетами в ранковий чи опівнічний час не допоможуть повернути марно витрачені гроші.

Ні для мешканців, ні для відпочиваючих. А для кого? Tertium non datur. Для себе та для тих, хто захотіли порозважатися на халяву? Реально, чи трускавчани собі бажають, щоб за їхні кошти невідомо хто бавився? 300 тисяч ніби й не такі величезні гроші, проте копійка до копієчки…

Як кажуть, тринькати легше, ніж заробляти. А висновок кожен собі зробить сам.

Володимир Ключак

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