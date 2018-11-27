Той випадок, коли суд – вирішення проблеми!

By  | 03.12.2018 | Filed under: Акценти

04.07.2018 року до Дрогобицького міського відділу ДРАЦС звернулися гр. І. та гр. В. щодо реєстрації народження їхньої дитини. Однак при перевірці документів спеціалістом відділу було виявлено, що заявниця перебуває у зареєстрованому шлюбі з іншим чоловіком. У зв’язку з вищенаведеним гр. В. не може бути записаний батьком її дитини.

Працівниками Дрогобицького міського відділу ДРАЦС було запропоновано заявникам провести реєстрацію народження дитини відповідно до ст. 126 Сімейного кодексу України.

Пам`ятка: походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Однак для цього необхідно було залучити чоловіка гр. І., який не бажав приходити до відділу ДРАЦС. У зв’язку з вищенаведеним державну реєстрацію народження було проведено відповідно до ст. 133 Сімейного кодексу України та записано батьком дитини офіційного чоловіка, з яким громадянка перебувала у шлюбі.

Пам`ятка: якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини.

Після цього працівниками Дрогобицького міського відділу ДРАЦС було надано заявникам юридичну допомогу у підготовці позовної заяви про оспорювання батьківства у судовому порядку.

27.09.2018 року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області винесено рішення про виключення запису як батька з актового запису про народження дитини та про визнання батьківства, яке вступило в законну силу 12.10.2018 року.

03.11.2018 року заявники звернулися Дрогобицького міського відділу ДРАЦС із заявою про виконання вищевказаного рішення суду, після чого внесено зміни до актового запису про народження та видано свідоцтво про народження, де вказано гр. В. батьком дитини.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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