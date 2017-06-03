З 1 травня по 1 червня 2017 року відома у Франковім краю громадська організація, Асоціація «Нові Горизонти» провела конкурс дитячого малюнку «Толерантність очима дитини». Позаяк для багатьох дітей заняття творчістю – захоплююча і потрібна справа, яка допомагає відчути себе особистістю, вони отримують чудовий шанс виразити свій внутрішній світ на малюнку, реалізувати і продемонструвати відповідні здібності та таланти.

Метою конкурсу було сприяння естетичному, художньому, духовному розвитку дітей, поліпшення їх психологічного стану через залучення до творчості, виявлення і підтримка маленьких талантів, а також популяризація побудови «майданчиків миру та порозуміння» на Дрогобиччині. У конкурсі взяли участь діти віком від 7 до 14 років.

1 червня у художній школі зібралися переможці конкурсу, їх батьки, виконавці Проекту. Переможці конкурсу отримали дипломи та атракційні призи, які талановитим малим художникам вручив автор ідеї, президент Асоціації «Нові Горизонти» Олександр Магльона. Ось прізвища переможців конкурсу: Ройтман Вікторія (14 років), Харко Яна (12 років), Барзух Євгенія (11 років), Коваль Ірина (12 років), Бур Юстина (7 років), Менько Ірина (7 років), Іваськевич Христина (7 років), Марцишин Наталя (7 років), Іванішів Олеся (10 років). Креативні дівчатка розповіли про своє бачення толерантності, яке вони створювали на аркушах. Їх, ці кращі роботи, назабаром буде розтиражовано у формі повноколірних плакатів, які виставлятимуться на пересувних стендах та будуть розміщені у публічних місцях, в тому числі й у транспорті, що забезпечує пасажирські перевезення. Тож Міжнародний день захисту дітей мав ще й таке толерантне забарвлення через творчі здобутки талановитої малечі Франкового краю. Слова подяки також почули і батьки юних талантів.

Дрогобичани та гості Франкового краю таким чином не тільки відчують естетичне задоволення від споглядання дитячих малюнків, але й на ділі долучатимуться до активного закладення основ толерантності та порозуміння, відновлення соціальної згуртованості, необхідної для довгострокового миру на Дрогобиччині.

Конкурс дав можливість й нам, дорослим, зрозуміти, що саме ми несемо пряму відповідальність за мир та порозуміння у Франковім краю.Організатори конкурсу висловлюють щиру подяку фахівцям художньої школи Ігорю Шимку та Вікторії Басараб за креативне мислення та щиру любов до своїх вихованців.

Конкурс дитячого малюнка проводится в рамках проекту Асоціації «Нові Горизонти» в рамках ініціативи: «Сіємо зерна миру для урожаю порозуміння та взаємодовіри»за підтримки «International Alert» (Проект «Психологічні зерна миру: реабілітація після травми та громадянський активізм в Україні», який фінансується ЄС через Інструмент зі сприяння стабільності і миру (ІССМ).

Діана Матковська, прес-консультант Проекту

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