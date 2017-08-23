Топ-10 об`єктів, які варто відвідати у Трускавці

З настанням осіннього сезону Трускавець отримує особливу привабливість. Зменшиться кількість відпочивальників, дні вже не такі спекотні, та й сам курорт стає більш спокійним. В цю пору року час зупиняється у Трускавці. Це найкращий період для відпочинку, оксамитовий сезон.

Що ж варто відвідати у Трускавці і на що найбільше спрямовують свій погляд відпочивальники? Ми пропонуємо ознайомитися з найцікавішими, з точки зору гостей, місцинами у Трускавці.

1. Після приїзду в Трускавець відпочивальники прямують до бювету з мінеральною водою. Це основна родзинка Трускавця. Це один з перших топ-об`єктів. Хто скуштував Нафтусю, той зрозумів ціну свого здоров`я. Ці слова часто можна почути в бюветі мінеральних вод.

2. Другу сходинку займає музей міста Трускавця. Для того, щоб зрозуміти логістику Трускавця, познайомитися з його історією, отримати вичерпну інформацію про місто, кожному необхідно відвідати музей міста.

3. Чергову сходинку займає художній музей Михайла Біласа. Прекрасні гобелени, справжні витвори мистецтва найбільше подобаються відпочивальникам. Спокій та прохолода в холах вілли «Ґопляна» та модерновий стиль архітектури не можуть залишити відвідувачів байдужими.

4. Відпочивальникам у Трускавці варто побувати в місцевому курортному парку. Відпочивальники жартують: «Якщо ти не вмився Юзею (джерелом краси), то ти не був у Трускавці». Особливо жінки, приїхавши на курорт, відразу біжать до цього джерела, до Юзі. Воно, на їхню думку, несе красу та радість. Зараз восени черг до джерела нема.

5. Парк «Підгір`я» санаторію «Карпати» – візитна картка Трускавця. Вишуканий ландшафтний дизайн, велика кількість рідкісних дерев та кущів: самшит, Веймутова сосна, Тарасова верба нікого не залишають байдужими. Гарний звіринець, де наявна велика кількість птахів, робить спілкування з природою особливим. Ну і сонячний годинник, який точно вказує європейський час (година різниці). Смачна кухня етно-кафе «Гражда» дуже подобається відпочивальникам з Польщі, Азербайджану, Білорусі та України.

6. Шосте місце відпочивальники віддали трускавецькому дельфінарію «Оскар». До речі, на курорті Східниця – це єдиний трускавецький об’єкт, що рекламується. Знають про дельфінарій у Львові, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі. П`ять дельфінів і два морські котики не залишають нікого байдужими.

7. Сьоме місце, як не дивно, трускавецькі відпочивальники віддають СПА-процедурам, відвідуючи басейни санаторіїв «Карпати», «Молдова», «Женева». У більшості тур операторів Львова є поїздка до Трускавця з назвою «СПА Карпати».

8. На восьме місце поставимо костел з його вечорами органної музики та неймовірно цікавими розповідями адміністратора Станіслава Чаплі. Без тих вечорів Трускавець втратив би шарм курортного міста. Вони – місце спілкування з піднесеним, поезією, духовністю, музикою і можливість заглянути всередину себе. Найцікавіше, що серед відвідувачів є люди різних національностей і релігій, навіть турки, азербайджанці. Турецьке телебачення показувало трускавецький костел (була відповідна програма, в якій можна було почути звуки трускавецького органу).

9. Подобається відпочивальникам і сквер біля церкви святого Миколая (площа Січових Стрільців). Пам`ятник Митрополиту Андрею Шептицькому, на думку відпочивальників, є одним з кращих у Трускавці. Його гарно доповнює скульптурна композиція «Ісус та самарянка» і композиція на честь Небесної Сотні неподалік пам’ятного знаку, встановленого до 2000-ліття Різдва Христового.

10. А на десяте місце відпочивальники поставили прогулянку по «бермудському трикутнику»: вулиця Шевченка, бульвар Юрія Дрогобича і Майдан Кобзаря. Цей «бермудський трикутник» подобається всім відвідувачам Трускавця, бо там можна знайти все, що стосується атракцій, закладів харчування та дозвілля, розваг та шопінгу, починаючи від шоколадної майстерні через майстерню карамелі, кафе «П`яна вишня», магазин «Куб», магазин спортивного одягу, кінотеатр «Злата», великий сувенірний ринок і аж до Палацу культури імені Шевченка і музею Біласа. Тут насправді можна загубитися як в Бермудському трикутнику та провести свій вільний час, випивши філіжанку доброї кави. Тут про місто можуть залишитися приємні спогади.

А щоб побачити всю цю десятку одночасно, вартує відвідати готель «Міротель», піднятись на дев`ятий поверх і вийти на оглядовий майданчик. Тут розумієш, що Трускавець прекрасний, неповторний, справді курортне місто – курортна столиця України.

Ласкаво просимо на осінній відпочинок до Трускавця!

Підготували Віктор Пиців, Володимир Ключак

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