Топ-п’ятірка боржників Львівщини по заробітній платі

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області оприлюднило антирейтинг п’яти боржників по заробітній платі.

На виконанні у територіальних відділах державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області перебувають виконавчі провадження про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах пов’язаних з трудовими правовідносинами.

Антирейтинг боржників очолює Державне авіапідприємство «Львівські авіалінії». На сьогоднішній день в них заборгованість становить 5 315 948 грн, зауважив Тарас Грень, начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Також найбільші борги з виплати заробітної плати працівникам мають інші підприємства Львівщини, а саме:

- ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», заборгованість становить 2 592 286 грн.;

- ДП «Екотрансенерго», заборгованість становить 1 018 227 грн.;

- ДП «Монтажник-Львів», заборгованість становить 558 760 грн.;

- ТзОВ «Теплоенергопроект», заборгованість становить 428 461 грн.

Нагадуємо, що Міністерство юстиції в рамках проекту зі стягнення боргів з зарплат на користь працівників запустило відкритий електронний реєстр підприємств-боржників. Кожен охочий зможе без будь-яких перешкод через портал erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне підприємства зарплату своїм працівникам.

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