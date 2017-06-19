№73989 Торговий представник з авто

Проводимо набір молодих та енергійних працівників на вакансію:

Торговий представник

Місце роботи: м.Львів (а також Львівська область)

Вимоги:

• досвід роботи торговим представником;

• водійські права категорії В.;

• обов’язково наявніть власного автомобіля;

• вища освіта;

• дисциплінованість, відповідальність;

• орієнтація на результат;

• комунікабельність, наполегливість;

• креативність;

• бажання навчатись;

• презентабельний зовнішній вигляд;

• вміння працювати в команді;

Обов’язки:

• виконання поставленого плану ;

• збільшення об’єму реалізації;

• постійний моніторинг та аналіз підлеглого регіону;

• будування нових і підтримка вже існуючих відносин з бізнес-партнерами ;

Умови роботи:

• офіційне працевлаштування;

• висока заробітна плата (+ бонуси);

• графік роботи: з 9:00 год. – 18:00 год. (субота, неділя – вихідні);

Контактна особа:

Олександр Олександрович – 0689501001

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