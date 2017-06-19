№73989 Торговий представник з авто

By  | 19.06.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Проводимо набір молодих та енергійних працівників на вакансію:

Торговий представник

Місце роботи: м.Львів (а також Львівська область)

Вимоги:
• досвід роботи торговим представником;
• водійські права категорії В.;
• обов’язково наявніть власного автомобіля;
• вища освіта;
• дисциплінованість, відповідальність;
• орієнтація на результат;
• комунікабельність, наполегливість;
• креативність;
• бажання навчатись;
• презентабельний зовнішній вигляд;
• вміння працювати в команді;

Обов’язки:
• виконання поставленого плану ;
• збільшення об’єму реалізації;
• постійний моніторинг та аналіз підлеглого регіону;
• будування нових і підтримка вже існуючих відносин з бізнес-партнерами ;

Умови роботи:
• офіційне працевлаштування;
• висока заробітна плата (+ бонуси);
• графік роботи: з 9:00 год. – 18:00 год. (субота, неділя – вихідні);

Контактна особа:
Олександр Олександрович – 0689501001

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ID: 73989
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