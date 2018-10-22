Товариство Польської культури Львівщини відзначило своє 30-ліття

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у суботу, 20 жовтня, у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету імені С. Крушельницької відбулась урочиста академія з нагоди святкування 30-річчя Товариства Польської культури.

Привітав присутніх голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Мені надзвичайно приємно сьогодні бути у вашому товаристві, адже я прийшов до справжніх патріотів Польщі, справжніх патріотів України. Ваше Товариство було одне з перших, хто показав усьому світові, що в Україні народжується нова сила. Сила, яка в кінцевому результаті приведе до самовизначення української нації, сила, яка дасть можливість вільно розвиватись, берегти традиції, берегти культуру, мову будь-якої нації та народу, який живе в українській державі. І дуже важливо, що за цих 30 років Товариство не тільки стало на ноги, згуртувало навколо себе велику громаду, але Товариство також стало демонстрацією великого надбання культури великого народу. Львівщина є Батьківщиною для багатьох видатних поляків і мені дуже приємно, що ми з великою пошаною відносимось до історичної пам’яті кожного з них. Я би хотів, щоб на цьому шляху, який стоїть перед вами, завжди вас супроводжував успіх. Я переконаний, що ми разом у великій, незалежній українській державі будемо берегти паростки кожної культури»,- зазначив Олег Синютка.

Товариство Польської Культури Львівщини, засноване в грудні 1988 року, є одним з найбільших освітньо-культурних товариств з Головним Правлінням і Відділенням у Львові. Товариство має свої відділення і осередки у 24 населених пунктах області. Загальна кількість членів Товариства перевищує сім тисяч. Забезпечені приміщеннями польські громади у Мостиськах, Самборі, Стрию, Золочеві, Львові.

Відповідно до статуту діяльність Товариства полягає у відродженні польської культури, освіти, усвідомленні історичних традицій і самоідентичності поляків на Львівщині.

В 1990 році була відроджена одна з найстаріших польських газет (заснована в 1811 році) – «Газета Львовска».

При Товаристві діють: Товариство Польських Лікарів, Університет ІІІ Віку, Товариство Ветеранів ІІ Світової Війни. У Львові та інших осередках відроджені польські хори, капели, фольклорні ансамблі. Від часу створення Товариство Польської Культури Львівщини зробило чимало щодо відродження та розвитку національної культури, вивчення історії Польщі, польської мови та літератури. Товариство проводить широку культурну й мистецьку діяльність, організовуючи концерти, виставки, відзначення пам’ятних дат. Уже 60 років працює Польський Народний Театр, яким від 1966 року керує відомий режисер Збігнєв Хшановскі.

Стараннями Товариства створено недільні польські школи з факультативним викладанням польської мови та літератури для дітей та дорослих.

У Львівській області функціонує 4 загальноосвітні школи з польською мовою навчання – ЗСШ №10, 24 у м. Львові, ЗСШ №3 у м. Мостиська, Стрілецька ЗОШ І-ІІ ступеня у Мостиському районі.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів функціонують культурно-освітні центри, суботні та недільні школи для польськомовної національної меншини: в Мостиському, Самбірському, Золочівському районах, містах Самборі, Бориславі, Дрогобичі.

Товариство Польської Культури Львівщини є відкритим для представників інших національностей, які є шанувальниками польської культури чи цікавляться вивченням польської мови. Впродовж цих 30 років Товариство спрямувало багато зусиль на увічнення пам’яті у Львові і на Львівщині видатних польських діячів, а також – на збереження наших спільних історичних пам’яток.

Також читайте