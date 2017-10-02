Тріщини на автодорозі біля «Візиту» утворились не тепер

By  | 10.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, тріщини на автодорозі біля Трускавця утворились раніше, ще до утворення провалля – такими є результати обстеження комісії від 9 жовтня. Обстеження автодороги «Львів-Трускавець» провели у зв’язку з великою кількістю звернень і публікацій у соціальних мережах.

6 жовтня 2017 року фахівцями ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» фарбою білого кольору позначено тріщини на автодорозі для проведення більш чіткого моніторингу. У результаті водії почали більше звертати увагу на тріщини, вважаючи що вони новоутворені.

Для перевірки факту було проведено обстеження працівниками райдержадміністрації, ДСНС, райавтодору, «Полімінералу». Під час обстеження не виявлено жодних нових тріщин у дорозі. Всі тріщини, які є на автодорозі утворилися ще до початку проведення моніторингу. Рішенням комісії з питань надзвичайних ситуацій області від 30 вересня тут заборонений рух габаритного транспорту, об’їзд відбувається через . Зараз Івано-Франківський інститут нафти і газу аналізує стан цих доріг.

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