Тріумф трускавецької художниці в Іспанії

By  | 11.10.2017 | Filed under: Публікації

Триває персональна виставка художниці Наталії Поліщук з українського курортного містечка Трускавець в Мадриді. Понад 60 живописних полотен трускавчанки поціновувачі мистецтва мають можливість оглядати з 29 вересня до 15 жовтня у виставково-культурному центрі Arroyomolinos Madrid.

Виставку відкривали представники мерії та відділу культури Мадриду, які відмітили, що твори української художниці – це найяскравіша колекція живопису зі всіх, які демонструвались в останні роки у цьому виставковому центрі, адже роботи Наталки сповнені позитиву та радості від життя. Під час відкриття художниця подарувала одну з картин у культурний фонд міста, що дуже зворушило та викликало гучні оплески відвідувачів, а представник мерії, вражений несподіваним подарунком, зазначив: «Відтепер це Ваше рідне місто! Ми завжди будемо раді Вам і сподіваємось знову побачити нові твори пані Поліщук в Мадриді».

Надзвичайно цікаво відвідувачам виставки було дізнатись, що саме надихає українку до творчості, яке воно життя за 3 300 км від столиці Іспанії, адже попри важку ситуацію в Україні, картини художниці сповнені неймовірним позитивом та оптимізмом.

- Це в першу чергу почуття на полотні, мої емоції та переживання, радість чи смуток крізь призму кольору, – розповіла Наталя Поліщук на відкритті виставки. – Мої батьки, художники Юрій та Віра Копчак, з дитинства вчили нас не лише малювати, але й любити свою рідну землю і цю любов передавати у своїх роботах. Можливо тому, куди б не мандрували з виставками, завжди повертаємося до милого Трускавця, адже рідна земля – найкраща! Ще до виставки в Мадриді я малювала картини на тему кориди, зараз же, побачивши все власними очима, перейнявшись іспанськими традиціями та культурою, неодмінно малюватиму на іспанську тематику знову, адже світ такий різний і хто, як не художник, може показати увесь його колорит глядачеві.

Іван Цегенько, голова неурядової української організації «Європейська інтеграція України» зазначив:

- Наталя Поліщук – це дійсно гордість найзнаменитішого курорту України – міста Трускавець, адже вона учасниця понад 100 міжнародних та персональних виставок, 20-ти пленерів та арт-проектів, які відбувались в багатьох куточках планети. Зокрема, за кілька останніх років художниця представляла свої полотна на виставках у Мюнхені, Парижі, Кракові. Наталі найкраще рекламує Україну в Європі та світі, а також показує світові талант і неповторність українців.

Ця ж виставка, за словами арт-менеджера та коханого чоловіка Наталки Павла, є найбільшою за кількістю картин. Також вона є найдовшою подорожжю, адже 3 300 км з колекцією картин далося подолати не так легко! Подружжя щасливе, що змогло віднайти сили і фінансову можливість самостійно презентувати Україну у світі і водночас сумує за своїми чотирма дітками, які, як і їх мама, мріють у майбутньому стати художниками.

За матеріалами іспанської преси

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76528 Працівник на завод до Польщі
    02.10.2017 | 13:07

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи: Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва [...]

  • До відома громадян!
    27.09.2017 | 12:52

    28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви