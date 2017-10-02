Тріумф трускавецької художниці в Іспанії

Триває персональна виставка художниці Наталії Поліщук з українського курортного містечка Трускавець в Мадриді. Понад 60 живописних полотен трускавчанки поціновувачі мистецтва мають можливість оглядати з 29 вересня до 15 жовтня у виставково-культурному центрі Arroyomolinos Madrid.

Виставку відкривали представники мерії та відділу культури Мадриду, які відмітили, що твори української художниці – це найяскравіша колекція живопису зі всіх, які демонструвались в останні роки у цьому виставковому центрі, адже роботи Наталки сповнені позитиву та радості від життя. Під час відкриття художниця подарувала одну з картин у культурний фонд міста, що дуже зворушило та викликало гучні оплески відвідувачів, а представник мерії, вражений несподіваним подарунком, зазначив: «Відтепер це Ваше рідне місто! Ми завжди будемо раді Вам і сподіваємось знову побачити нові твори пані Поліщук в Мадриді».

Надзвичайно цікаво відвідувачам виставки було дізнатись, що саме надихає українку до творчості, яке воно життя за 3 300 км від столиці Іспанії, адже попри важку ситуацію в Україні, картини художниці сповнені неймовірним позитивом та оптимізмом.

- Це в першу чергу почуття на полотні, мої емоції та переживання, радість чи смуток крізь призму кольору, – розповіла Наталя Поліщук на відкритті виставки. – Мої батьки, художники Юрій та Віра Копчак, з дитинства вчили нас не лише малювати, але й любити свою рідну землю і цю любов передавати у своїх роботах. Можливо тому, куди б не мандрували з виставками, завжди повертаємося до милого Трускавця, адже рідна земля – найкраща! Ще до виставки в Мадриді я малювала картини на тему кориди, зараз же, побачивши все власними очима, перейнявшись іспанськими традиціями та культурою, неодмінно малюватиму на іспанську тематику знову, адже світ такий різний і хто, як не художник, може показати увесь його колорит глядачеві.

Іван Цегенько, голова неурядової української організації «Європейська інтеграція України» зазначив:

- Наталя Поліщук – це дійсно гордість найзнаменитішого курорту України – міста Трускавець, адже вона учасниця понад 100 міжнародних та персональних виставок, 20-ти пленерів та арт-проектів, які відбувались в багатьох куточках планети. Зокрема, за кілька останніх років художниця представляла свої полотна на виставках у Мюнхені, Парижі, Кракові. Творчість Наталі найкраще рекламує Україну в Європі та світі, а також показує світові талант і неповторність українців.

Ця ж виставка, за словами арт-менеджера та коханого чоловіка Наталки Павла, є найбільшою за кількістю картин. Також вона є найдовшою подорожжю, адже 3 300 км з колекцією картин далося подолати не так легко! Подружжя щасливе, що змогло віднайти сили і фінансову можливість самостійно презентувати Україну у світі і водночас сумує за своїми чотирма дітками, які, як і їх мама, мріють у майбутньому стати художниками.

За матеріалами іспанської преси

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