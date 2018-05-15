Трьох працівниць кредитної спілки у Дрогобичі судитимуть за привласнення коштів

Трьом працівницям кредитної спілки у Дрогобичі, які утворили організовану групу та вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, ч.1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ч.3 ст. 28 – ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення), правоохоронці повідомили про підозру.

Як вдалось встановити, зловмисниці, серед яких 38-річна організатор та її двоє спільниць з Дрогобича, 1987 та 1983 року народження, підробляли офіційні документи спілки та на основі даних із вже закритих кредитних історій, оформляли нові.

Фактично вони розкрадали кошти спілки, що були внесені вкладниками.

Упродовж двох років жінки сфабрикували 21 справу, завдавши значної шкоди.

Зазначимо, що частину незаконних доходів організаторка легалізувала (відмила), купивши автомобіль.

На даний час у цьому кримінальному провадженні досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.

Державне обвинувачення підтримуватимуть львівські прокурори.

У разі доведення вини жінки можуть сісти за ґрати на 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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