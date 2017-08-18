Трьом депутатам міської ради доведеться сплатити понад 10 тис грн штрафу за корупцію

Органами прокуратури Львівщини забезпечено участь прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно трьох депутатів місцевої ради Дрогобицького району Львівської області.

Відтак, вказані службові особи, будучи суб’єктами відповідальності за порушення, пов’язані з корупцією, всупереч інтересам територіальної громади, не повідомили у встановлених законом випадках про наявність у них реального конфлікту інтересів та проголосували за прийняття рішення із земельних питань на свою користь та користь близьких осіб.

Таким чином, народні обранці вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

У серпні цього року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області цих депутатів визнано винними та застосовано стягнення у вигляді понад 10 тис грн. На даний час вживаються заходи з метою скасування рішень, прийнятих в умовах конфлікту інтересів.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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