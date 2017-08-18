Трьом депутатам міської ради доведеться сплатити понад 10 тис грн штрафу за корупцію

By  | 21.08.2017 | Filed under: Новини

Органами прокуратури Львівщини забезпечено участь прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосовно трьох депутатів місцевої ради Дрогобицького району Львівської області.

Відтак, вказані службові особи, будучи суб’єктами відповідальності за порушення, пов’язані з корупцією, всупереч інтересам територіальної громади, не повідомили у встановлених законом випадках про наявність у них реального конфлікту інтересів та проголосували за прийняття рішення із земельних питань на свою користь та користь близьких осіб.

Таким чином, народні обранці вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

У серпні цього року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області цих депутатів визнано винними та застосовано стягнення у вигляді понад 10 тис грн. На даний час вживаються заходи з метою скасування рішень, прийнятих в умовах конфлікту інтересів.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Вакансії ГКК «Карпати»
    18.08.2017 | 12:32

    У готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошуються на роботу: - кухар, - кухонний працівник, - кухарі 4 та 5 розрядів, - офіціанти (хлопці та дівчата), - покоївки, - працівник по догляду за тваринами в підсобне господарство. Телефони: (03247) 6-21-22, 093-90-38-250, 095-63-54-567. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, [...]

  • Програма святкування 161 річниці від Дня народження Івана Франка в Нагуєвичах
    17.08.2017 | 10:24

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви