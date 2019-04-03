Трускавчанка Ірина Бєлова – чемпіонка України з волейболу

ТВихованка Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Ірина Бєлова стала чемпіонкою України з волейболу серед дівчат (дитяча ліга). Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець».

6 квітня в Івано-Франківську фінішував волейбольний сезон 2018 -2019 р.р. Дитячої ліги серед дівчат у найстаршій віковій категорії. За підсумком двох ігрових днів визначились призери змагань. Найкраще турнірну дистанцію подолали гравчині харківського вищого училища фізичної культури і спорту, які й вибороли звання чемпіонок ліги.

Найкращим гравцем чемпіонату України з волейболу визнано капітана команди м. Харкова – Бєлову Ірину. Вона є вихованкою Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець». Дівчина вже другий рік поспіль продовжує вдосконалювати свою спортивну майстерність у харківському ОВУФКС. Перші тренери Ірини – тренери ДЮСК «Спортовець» Юрій Бєлов та Олена Крамар.

Виборовши перемогу у чемпіонаті України, Белова Ірина виконала норматив Кандидата в Майстри спорту України.

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