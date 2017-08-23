Трускавчанка Ірина Забара потребує допомоги

By  | 30.08.2017 | Filed under: Публікації

У 49-річної трускавчанки Ірини Забари, що проживає на вулиці Мазепи, діагностовано злоякісну пухлину товстого кишківника з метастазами в печінку та очеревину, тобто термінальну стадію злоякісного процесу. Ірина – матір трьох дітей (Ігоря, Михайла та Світлани).

Світлана Забара – відомий у нашому регіоні дитячий педагог, аніматор і художник (більше читати тут). Дочка Світлана є найближчою особою, яка допомагає своїй матері нести тяжкий хрест у боротьбі з хворобою, перебуває у курсі новин про самопочуття матері та необхідні ліки (тел. 063-255-16-42)

Прохання, хто б міг посприяти у швидшому і ефективнішому лікуванні чи полегшити складну ситуацію родини, допомогти фінансово, переказати гроші на лікування на рахунок у гривнях у Приватбанку на ім’я Світлана Забара 5168 7426 0629 4928.

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