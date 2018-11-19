Трускавчанка Олена Манюк – бронзовий призер Чемпіонату України

Трускавчанка Олена Манюк стала бронзовим призером Чемпіонату України з морських багатоборств (серед юнаків та дівчат старшої вікової групи), який проводився 22-24 листопада 2018 року у м. Івано-Франківськ. Про це інформують в адміністрації Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Разом з вихованцями дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Миколою Кулиничем, Артуром Вітєбським та Олегом Гладким Олена Манюк увійшла у резервний склад національної збірної України з морських багатоборств на 2019 рік. Підготував переможницю до Чемпіонату України тренер ДЮСК «Спортовець» Роман Жгута.

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