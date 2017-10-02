Трускавчанка стала чемпіоном Львівщини з вільної боротьби

Як інформує адміністрація Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», 6 жовтня у Львові проводився Чемпіонат Львівської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2002-2003 р.н. дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини. У змаганнях брали участь біля сотні юних борців. Вихованка відділення вільної боротьби Трускавецького ДЮСК «Спортовець», кандидат у майстри спорту України Христина Онисько виборола перемогу у ваговій категорії 62 кг та стала чемпіоном Львівської області (тренер ДЮСК «Спортовець» Семен Гардій).
Останні коментарі