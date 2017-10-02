Трускавчанка стала чемпіоном Львівщини з вільної боротьби

Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи: Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва [...]