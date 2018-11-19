Трускавчанка Вікторія Карп`як здобула перемогу на Всеукраїнському турнірі з тенісу

17-18 листопада у Трускавці в ігровому залі спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСК «Спортовець» проводився Всеукраїнський вікенд-турнір з тенісу «Нафтуся» серед дівчат до 16 років. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». У змаганнях взяли участь 12 кращих тенісисток України (Львів, Київ, Мукачево, Івано-Франківськ та Трускавець) за Всеукраїнським рейтингом Федерації тенісу України.

Перемогу у турнірі виборола вихованка відділення тенісу ДЮСК «Спортовець» Вікторія Карп`як Вікторія (тренер ДЮСК Ігор Микитин). Друге місце у Каріни Чад зі Львова, третє місце у активі Маріани Маслей з Мукачевого.

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