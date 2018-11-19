Трускавчанки завоювали призові місця на турнірі з вільної боротьби

By  | 19.11.2018 | Filed under: Новини

17 листопада у м. Комарно (Львівська обл.) відбувся обласний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 8-11 років. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». У змаганнях взяли участь 150 юних борців з 11 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів Львівщини.

Трускавець представляли вихованці відділення боротьби дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», троє з них вибороли призові місця: Трач Вікторія – І місце, Летуновська Даніела – ІІ місце та Дзюбайло Андріана – ІІІ місце (тренер ДЮСК Семен Гардій).

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