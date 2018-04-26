Трускавчанки здобули перше місце на обласних змаганнях з пауерліфтингу

Юні трускавчанки, вихованки тренера Собка Леоніда Григоровича Бабак Уляна та Романяк Тетяна стали призерами на Чемпіонаті Львівської області з класичного пауерліфтингу серед юнаків та юніорок, який відбувся 21-22 квітня 2018р. у с. Пасіки-Зубрицькі. Про це інформує відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради.

Бабак Уляна посіла І місце серед юніорок у ваговій категорії до 57 кг із результатом 190 кг. Романяк Тетяна посіла І місце серед юніорок у ваговій категорії до 52 кг із результатом 175 кг.

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