Трускавчани масово отримуватимуть повістки

Триває призов до Національної гвардії України, від Дрогобиччини призвано 5 осіб, у тому числі з Трускавця – жодної. Про це 15 серпня на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи ТМР Юрій Солян. Він повідомив також, що зараз на підприємствах трускавчанам вручають повістки на місячні навчальні збори, які проходитимуть на Яворівському полігоні. Повістки роздаються резервістам запасу, військово-польові збори проходитимуть з 29 серпня по 29 вересня ц.р., на цей час за призваними зберігається місце роботи і оплата праці на підприємстві.

Юрій Солян наголосив, що ці збори жодного стосунку до АТО не мають і є плановими. На них призивають резервістів західного регіону.

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