Трускавчани перемогли львів’ян

19 травня у Львові команда вихованців відділення футболу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» з рахунком 6:1 виборола перемогу у команди «Галичина-Зубра» (м. Львів) в черговому матчі дитячо-юнацької вищої футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н.
Голи у ворота львів’ян забили Андріяшин Микола, Ключник Олександр, Трускавецький Олександр, Гурський Юрій (тренер ДЮСК Олег Оринич).
Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи
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