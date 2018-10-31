Трускавчани підтримали «церковні» проекти бюджету громадських ініціатив

Два тижні – з 30 жовтня по 12 листопада – тривало голосування за проекти, подані у Трускавці на фінансування з міського бюджету. З десяти проектів Бюджету громадських ініціатив (4 великі і 6 малих) кожен трускавчанин міг обрати не більше одного великого і одного малого. Втім, були й такі, хто голосував тільки за один – великий або малий проект.

Підбиття підсумків голосування проводилося вже наступного дня після останнього дня голосування. Сьогодні, 13 листопада, в приміщенні міської ради Громадська рада Бюджету громадських ініціатив опрацьовувала бюлетені для голосування, які були вкинуті у чотири скриньки в чотирьох бібліотеках міста (центральна на Дрогобицькій, УРБАН на Бориславській, дитяча та філія №2 на Стебницькій). Саме вони визначили переможців, адже в онлайн-голосуванні взяло участь досить мало трускавчан – менше ста. Не дивно, що розумні петиції зразка запровадження маршруту №4 навколо Трускавця чи аудиту водоканалу не набирають голосів.

На Громадську раду прийшли такі її члени: Леся Дідик, Володимир Ключак, Оксана Барабаш, Леся Соляк, Микола Федоричак та Олег Карпин. Близько години часу тривав підрахунок голосів. Серед великих проектів переможець був беззаперечним і визначився буквально з перших хвилин підрахунку голосів. Це проект «Придбання звукового та світлового обладнання для проведення масових заходів» біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), бюджет проекту – 198 458 грн. За нього письмово подала свій голос рекордна кількість трускавчан – 426. Доплюсувавши 24 голоси з Інтернет-голосування, бачимо, що проект набрав 450 голосів і став переможцем серед великих проектів.

Всі три інші проекти залишилися далеко позаду (245, 144 та 73 голоси). Якщо б голоси інших трьох великих проектів додати, то вийде 462 голоси. Отже, половина трускавчан, які взяли участь в голосуванні, віддала свій голос за те, аби церква Покрови мала своє власне звукове та світлове обладнання для масових заходів.

З малих проектів виграли такі три громадські ініціативи: 1) придбання акустичного обладнання для озвучення масових заходів релігійно-культового характеру для церкви преподобного Агапіта Печерського (УПЦ КП) на вул. Івасюка за 97 тисяч гривень (364 голоси), 2) реконструкція частини підпірної стіни та прилеглих сходів на Стуса, 14 за 99 тисяч гривень (233 голоси), 3) гра-тур «Теренкури Трускавця» за 97 тисяч гривень (111 голосів).

Три проекти, котрі не змогли «вийти в фінал» перемоги, набрали менше ста голосів кожен (86, 77 та 47).

Після проведення підрахунку голосів на Громадській раді зав’язалася дискусія відносно підтримки містом важливих проектів, котрі не були підтримані під час голосування. Леся Дідик висловила думку, що лобіювання «церковних» проектів може призвести до опускання рук активними громадянами. Автор цих рядків запропонував соціально значущі і не надто затратні проекти (для прикладу, «Перехресні стежки» чи Школа молодіжних лідерів) підтримати в інший спосіб – закласти фінансування на їх реалізацію при плануванні бюджету на 2019 рік. А питання громадських організацій, відділів чи управлінь, які отримуватимуть на це кошти, є технічними та вирішуються в робочому порядку.

Цього року активність в процесі голосування за проекти Бюджету громадських ініціатив була значно вищою, ніж минулого року. Свою лепту в це внесли заклики духовних лідерів, а саме настоятеля греко-католицької парафії Покрови о. Володимира Бондарчука та православної парафії преподобного Агапіта Печерського о. Петра Потоцького підтримати власне «церковні» проекти. Що приємно, люди почули ці заклики. До речі, багато голосів були віддані за ці два проекти одним бюлетенем, що свідчить про міжконфесійний мир та порозуміння у Трускавці.

Чотири проекти-переможці будуть реалізовані в 2019 році.

Володимир Ключак

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