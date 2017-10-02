Трускавчани поважного віку дякують Левові Грицаку за гостинність та добро

By  | 03.10.2017 | Filed under: Новини

Трускавецька міська організація ветеранів висловлює щиру подяку генеральному директору ГКК «Карпати», голові МГО «Рада Старійшин» Левові Грицаку за організацію вечора з нагоди Міжнародного Дня людей поважного віку. Як зазначив голова міської організації ветеранів, Почесний ветеран України Віктор Бессарабок, Лев Грицак – це найбільший меценат та благодійник у Трускавці, який ніколи не відмовляє, коли ветеранська організація звертається з якимись проханнями чи пропозиціями. За словами Віктора Андрійовича, цьогорічний Міжнародний День людей похилого віку у Трускавці надовго запам’ятається ветеранам, інвалідам та і взагалі всім людям поважного віку, котрі побували на вечорі-банкеті.

Благодійний вечір було проведено у неділю, 1 жовтня, в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати». Окрім щедрого частування на гостей свята чекали виступи ансамблю народних інструментів «Барви Карпат», дуету «Ярослав-На», ансамблю «Верховинка» та інших виконавців, конкурси та забави. Ведучою дійства була співачка і тамада Зоряна Конопельська, а трапезу поблагословив о. Володимир Бондарчук. Хоча організатори планували частування 180 осіб, але знайшлося місце для більше ніж 250 людей, котрі прийшли в «Карпати» на відзначення Дня людей поважного віку. Після тригодинного вечора люди щиро дякували Левові Ярославовичу Грицаку за його гостинність та добрі справи.

Прикметно, що Лев Грицак публічно запрошував на захід і тих, хто постійно його критикує в соцмережах, зокрема О. Дьорку з Дрогобича. Ніхто із запрошених критиканів на благодійний вечір не з`явився.

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