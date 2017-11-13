Трускавчани про сесію

9 листопада у Трускавці пройшла резонансна сесія Трускавецької міської ради. Громада відстояла право на безкоштовний вхід в бювет, а договір про співпрацю з ПрАТ «Трускавецькурорт» було розірвано. Але все-таки прийняті на сесії рішення не можна назвати перемогою громади, адже вони половинчасті, взагалі не захищають наші інтереси щодо стану гідромінеральної бази курорту, а деякі з них є відверто популістськими та такими, що прийняті виключно задля заспокоєння пристрастей.

Як мешканці Трускавця оцінюють результати цієї сесії? Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з окремими позиціями, які відображають різні точки зору.

Олексій Балицький, заступник міського голови Трускавця, депутат Львівської обласної ради: «Сьогоднішня сесія Трускавецької міської ради чітко розставила основні пріоритети: 1) громада міста і влада з депутатським корпусом єдині в своїх починаннях, плани посіяти розбрат в місті не вдалось зреалізувати; 2) разом ми зможемо досягнути більшого; 3) відновлюється робота КП “ГГРЕС”; 4) і найголовніше вільний доступ до бювету».

Лев Грицак, генеральний директор ГКК «Карпати», міський голова Трускавця 2002-2010 рр., голова МГО «Рада Старійшин»: «Вхід до бюветів мінвод у Трускавці залишається вільним! Це перемога здорових політичних і громадських сил, трускавецької громади. Трускавчани повинні пошанувати депутатів, які провели це рішення, результати поіменного голосування буде опубліковано. І трускавчани повинні знати про тих депутатів, які вносили деструктив і не голосували за прийняття рішення. Це депутати Анатолій Стародуб і юрист міської ради Олена Савченко. Пояснити це можна тим, що А. Стародуб являється багаторічним працівником ПрАТу, а О.Савченко виражає позицію міського голови і свою особисто. Хочу подякувати всім депутатам, які проголосували про важливе для Трускавця рішення. Хочу особливо відзначити активну позицію Романа Бучковича. Просто молодець! Значну активність проявили Святослав Грабовський, депутати Остапчук, Кісак, громадські активісти Ігор Кісак, Ігор Пілько, Володимир Шиманський, Мирон Бучацький, Олександр Богуцький, мешканці, присутні на сесії. Щиро вдячні Вам, трускавчани. Але не зупиняйтесь на цьому. Попрацюйте над тим, щоб “Нафтуся” була громадською і належно охоронялась. Сьогоднішня сесія міської ради – це лише часткова перемога громади. Головне питання – збереження гідромінеральної бази – керівництво заговорило, втішаючись успішним затиканням рота громаді.

Леся Грубер, заступник генерального директора ПрАТ «Трускавецькурорт»: «Популізм, некомпетентність, кричущий непрофесіоналізм у 90% депутатського корпусу Трускавця. Все це, на жаль, приховане за ура-патріотизмом!».

Святослав Грабовський, депутат Трускавецької міської ради: «Я вважаю, що ця сесія – це історична подія. Вперше депутатами підтримано звернення в Генпрокуратуру, Фонд держмайна та НАБУ щодо повернення санаторного та комунального майна з незаконного володіння. Дякую всім, хто сприяв цьому процесу, а найбільше мешканцям Трускавця. Виглядало на те, що злодії та місцеві “князьки” пробували рятувати ЗАТ від розслідування щодо незаконної приватизації».

Микола Пилипів, АТОвець, громадський діяч: «А може зробити для нечемного війта та продажних депутатів люстрацію через сміттєві баки з наступним розповсюдженням відео через Ютуб?».

Леся Конів, трускавчанка: «Треба піднімати громаду міста і боротися з таким “чиряком на тілі міста” як ПрАТ «Трускавецькурорт», бо крім зла для міста він нічого доброго не зробить. Трускавчани, не будьте байдужі в цій боротьбі!!!».

Андрій Гнідан, таксист, громадський діяч: «З того Жданова вже пісок сиплеться, а він стоїть на сцені і щось обіцяє та гарантує. Доповідь свою він читав в дусі зборів КПРС. Краще б внуків бавив, а так то стояв, нервувався, а це негативно відбивається на довголітті, хоча певна стійкість до таких подій у нього є (стара комуняцька школа)».

Лідія Буга, зоозахисниця, голова ГО «З любов`ю до тварин»: «Нафтуся» наша! І всіх ПрАТовців Геть! Ганьба владі Трускавця, що веде співпрацю з ПрАТом! Треба негайно поперти цього Жданова і всю його команду, вони зараз обіймаються з міською радою, а роками були запеклими ворогами. Невже немає кому в Трускавці утримувати бювет в належному стані? Ми не повинні допустити ждановців і далі наживатись на нашому кровному родовищі».

Звісно, вищевикладені думки трускавчан, взяті з соціальної мережі Фейсбук, є суб’єктивними та емоційними, проте вони все ж відображають настрої громади. Переконувати когось у Трускавці в тому, що громада повинна мати повний контроль над гідромінеральною базою курорту навряд чи потрібно. От тільки чому міська влада Трускавця так неохоче береться за справу, яка є головною ціллю Трускавця і запорукою майбутнього процвітання громади? Чиї інтереси представляють мер і його команда?

Підготував Володимир Ключак

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