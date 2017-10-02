Трускавчани роблять промоцію в Узбекистані

Цього тижня в столиці Республіки Узбекистан місті Ташкент проходить міжнародна туристична виставка “TITF 2017″. Участь у виставці бере делегація Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», зокрема заступники генерального директора оздоровниці Петро Суда та Руслан Пристай.

- Ми займаємось промоцією нашого курорту Трускавець та безпосередньо готельно-курортного комплексу “Карпати”. Провели багато різноманітних зустрічей. Переконаний, що гостей з цієї чудової та теплої країни у 2018 році буде ще більше, – коментує участь у виставці Руслан Пристай.

Натомість минулого тижня, а саме 27-29 вересня, проходила XIV туристична виставка “Astana Leisure 2017″ в столиці Казахстану Астані. У виставці також брала участь делегація з ГКК «Карпати» в складі Петра Суди та Руслана Пристая. Виставковий стенд трускавецької оздоровниці відвідав віце-міністр культури і спорту Республіки Казахстан А. Баталов та тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан В. Джиджора.

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