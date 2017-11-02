Трускавчани стали призерами обласних змагань з вільної боротьби

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 4 листопада у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» проведено обласні змагання з вільної боротьби серед учнів 2004 – 2006 р.н. ДЮСШ Львівщини. У змаганнях взяли участь 130 спортсменів усіх спортивних шкіл області.

Загальне керівництво змаганнями здійснювало Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України (начальник відділення Анатолій Ігнатович) за підтримки Львівського відділення національного олімпійського комітету України (виконавчий директор Христина Підгрушна). Відкривали змагання та вітали учасників змагань заступник начальника Львівського обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України Ярослав Гаврих та начальник спортивно-навчального відділу Ігор Вовк. Головний суддя змагань Володимир Раковський ознайомив присутніх з програмою змагань.

Переможцями та призерами обласних змагання з вільної боротьби серед учнів ДЮСШ Львівщини стали вихованці відділення вільної боротьби Трускавецького ДЮСК «Спортовець»: Дзюбайло Андріана – І місце; Летуновська Даніела – ІІ місце; Кривень Олександр, Кухар Христина, Кухар Софія та Сальнікова Аліна – ІІІ місце (тренер ДЮСК Семен Гардій).

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