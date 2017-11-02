Трускавчани стали призерами обласних змагань з вільної боротьби

By  | 07.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 4 листопада у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» проведено обласні змагання з вільної боротьби серед учнів 2004 – 2006 р.н. ДЮСШ Львівщини. У змаганнях взяли участь 130 спортсменів усіх спортивних шкіл області.

Загальне керівництво змаганнями здійснювало Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України (начальник відділення Анатолій Ігнатович) за підтримки Львівського відділення національного олімпійського комітету України (виконавчий директор Христина Підгрушна). Відкривали змагання та вітали учасників змагань заступник начальника Львівського обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України Ярослав Гаврих та начальник спортивно-навчального відділу Ігор Вовк. Головний суддя змагань Володимир Раковський ознайомив присутніх з програмою змагань.

Переможцями та призерами обласних змагання з вільної боротьби серед учнів ДЮСШ Львівщини стали вихованці відділення вільної боротьби Трускавецького ДЮСК «Спортовець»: Дзюбайло Андріана – І місце; Летуновська Даніела – ІІ місце; Кривень Олександр, Кухар Христина, Кухар Софія та Сальнікова Аліна – ІІІ місце (тренер ДЮСК Семен Гардій).

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Контролер якості “DTR VMS POLAND”
    02.11.2017 | 13:56

    Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – постачальника металевих та гумових деталей найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Контролер якості “DTR VMS POLAND” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Виробництво металево-гумових деталів до автомобіля) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості готового виробу відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, [...]

  • №77544 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    02.11.2017 | 12:04

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви