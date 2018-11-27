Трускавчани у складі делегації Львівщини перебувають з візитом в Азербайджані

By  | 28.11.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 28 листопада, розпочався візит делегації із Львівщини на чолі із заступником голови Львівської облдержадміністрації Романом Филипівим в Республіку . Про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Учасники  делегації поклали квіти до могил загальнонаціонального лідера Гейдара Алірзаогли Алієва та його дружини академіка Заріфи Алієвої на Алеї почесних поховань. Опісля відбувся круглий стіл за участю офіційної делегації Львівського регіону, Посла України в АР, представників ділових кіл Львівщини та Азербайджану. В межах зустрічі окреслили діяльність AZPROMO – Фонду заохочення експорту та інвестицій, презентували експортний та інвестиційний потенціал Львівщини.

Також відбулася зустріч делегації з Головою Державного Агентства по туризму АР Фуадом Нагієвим та зустріч у Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки.

В межах зустрічі Роман Филипів ознайомив присутніх із економічним потенціалом області, також сторони обговорили співпрацю у галузі АПК, альтернативної енергетики, реалізації інвестиційних проектів.

В складі делегації Львівщини  в ході її візиту в Республіку Азербайджан перебувають і представники Трускавця – міський голова Андрій Кульчинський та заступник міського голови, депутат обласної ради Олексій Балицький.

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