Трускавчани в Великобританії

2-4 листопада 2018 року лікар-невролог Міжнародної реабілітаційної клініки проф. Козявкіна Тарас Волошин взяв участь у “Школі рухових розладів”, що проходила у м. Брідженд, Уельс, Великобританія. Про це інформують у Міжнародній реабілітаційній клініці. Головними темами школи були питання сучасних підходів та терапії дискінетичних розладів, гіпокінезії, тіків та дистоній.

Участь у цій школі була оплачена за рахунок отриманого гранту від організатора події – Міжнародної співдружності рухових розладів та паркінсонізму (Мілуокі, США).

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